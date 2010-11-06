Этнические стереотипы семейной жизни

Дипломная работа по психологии "Этнокультурная обусловленность стереотипов семейной жизни"

Цель настоящего исследования состоит в анализе этнокультурной обусловленности стереотипов семейной жизни на примере русских и англичан.

Объектом исследования стали две группы: 25 англичан и 25 русских, состоящих в семейно-брачных отношениях не менее года. Таким образом, объем выборки составил 50 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Группа англичан: 15 мужчин, 10 женщин; средний возраст 24 года. Группа русских: 15 мужчин и 10 женщин; средний возраст 26 лет.

Предметом настоящего исследования являются этнические стереотипы, оказывающие влияние на формирование моделей семейно-брачных отношений и соотношение моделей поведения русских и англичан, состоящих в семейно-брачных отношениях.

Гипотеза исследования состоит в следующем: позитивная модель семейно-брачных отношений обусловлена этнокультурными стереотипами.