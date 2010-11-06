Дипломная работа: "ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РФ СО СТРАНАМИ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА"

В феврале 2007 года Президент РФ В. В. Путин посетил страны Персидского залива и отметил, что он считает одним из приоритетных направлений своей политики комплексные шаги по развитию торгово-экономического сотрудничества с арабскими странами.

Все вышесказанное говорит о том, что изучение внешнеполитических и внешнеэкономических отношений России со странами Персидского залива является весьма актуальным.

Целью данного исследования является изучение экономических и политических отношений Российской Федерации со странами Персидского залива.