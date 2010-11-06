Фирменный стиль туристского предприятия. Диплом

ТЕМА: Фирменный стиль в системе организациооной культуры туристского предприятия

Динамично развивающиеся российские туристические фирмы в настоящее время переживают еще стадию становления организационной культуры предприятий, не удивительно, что немногие из них успели выработать свой фирменный стиль, который выгодно отличал бы их от конкурентов на туристском рынке. Именно поэтому проблема места и роли фирменного стиля в организационной культуре туристского предприятия является сегодня весьма актуальной.

Проблема: Противоречие между существующим состоянием фирменного стиля в системе организационной культуры туристского предприятия и современными требованиями к его формированию и развитию.

Цель исследования: Разработка программы формирования и совершенствования фирменного стиля как составляющей организационной культуры туристского предприятия.