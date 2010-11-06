Фатические жанры русского разговорного общения

Дипломная работа "ФАТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ РУССКОГО УСТНО-РАЗГОВОРНОГО ОБЩЕНИЯ"

Актуальность изучения фатических жанров устно-разговорного общения очевидна по той причине, что в современной лингвистике возрос интерес к исследованию закономерностей употребления языковых единиц, которые произносятся в конкретной ситуации общения, с определенной целью, строятся на основе правил, постулатов и стратегий общения.

Фатическая речь, в отличие от так называемой информативной речи, дает возможность выявить социальные, психологические и некоторые другие характеристики коммуникантов, их умения и навыки владения языком, следовательно, именно фатическая речь максимально приближает к личности говорящего; с другой стороны, исходя из особенностей употребления той или иной языковой личностью фатических средств, можно выявить специфику их устройства и функционирования.

Целью данной работы является изучение фатических жанров устно-разговорного общения.