Совершенствование системы обслуживания в ресторане

Дипломная работа "УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСТОРАННОМ СЕРВИСЕ СПБ (НА ПРИМЕРЕ КАФЕ «ЭДИНБУРГ»)"

Обслуживание не только повышает ценность пищи и меню, но и отличает от конкурентов. Всякий жест, всякое движение или слово сотрудника ресторана влияет на его экономические показатели. Обслуживание - реальный источник прибыли, и его нельзя считать пустой тратой сил. Умное управление застольными отношениями позволяет повысить прибыль. Ресторан более нуждается в клиентах, чем клиенты в ресторане.

Итак, основа хорошего ресторана - удачное месторасположение, интересный интерьер и грамотная политика. Под грамотной политикой понимается стиль и позиционирование ресторана, высокое качестве блюд и обслуживания.

Таким образом, актуальность темы данного исследования очевидна по той причине, что достижение высокого качества в системе обслуживания – важная задача, решение которой обеспечивает успех ресторана.

Целью данного исследования является анализ и разработка предложений по совершенствованию системы обслуживания в ресторанном сервисе Санкт-Петербурга (на примере кафе «Эдинбург»).