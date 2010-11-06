Туристский потенциал Кубы. Дипломная работа

Стремясь, к увеличению потока туристов из России на Кубу, Министерство туризма этой страны активно поддерживает связи с ведущими туроператорами и средствами массовой информации. Выпуская и распространяя различные рекламные проспекты и путеводители, организуя пресс-конференции для журналистов и туроператоров, кубинское министерство информирует туристов об основных событиях на Кубе, о возможности открыть свой бизнес в стране, а также получить возможность уникального медицинского обслуживания.

Все это говорит об актуальности и своевременности изучения туристского потенциала Кубы.

Целью данного исследования является изучение туристского потенциала Кубы.