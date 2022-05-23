История и методы перевода произведений А.П.Чехова

Установление закономерностей, обобщение теоретических знаний позволит получить максимально масштабные выводы, преодолеть эмпиризм и кустарность в работе переводчика. Именно поэтому наиболее известные и выдающиеся переводчики художественных произведений прошлых столетий работали, опираясь на определенную систему взглядов, которая была бы тесно связана с личным мировоззрением, взглядами на литературу и язык.

Научная ценность теории перевода определяется тем разнообразным интересом, который вызывает ее объект — перевод как творческая деятельность, связанная с языком и с литературой и неизбежно предполагающая соприкосновение двух языков, передачу подлинника средствами другого языка. В связи с переводом и сопоставлением языков возникает ряд вопросов, которые не возникли бы по отношению к каждому из этих языков в отдельности и анализ которых позволяет лучше выявить специфические особенности каждого из них.

Перевод, как, впрочем, и большинство явлений в природе, в жизни и деятельности общества, представляет собой многогранный объект изучения. Вопросы перевода могут рассматриваться с различных точек зрения — историко-культурной, литературоведческой (если дело касается художественной литературы), языковедческой, психологической (поскольку работа переводчика предполагает определенные процессы, происходящие в области психической деятельности, и связана с проблемой психологии творчества). При всей взаимосвязанности различных плоскостей изучения, обусловленной единством самого объекта — перевода, постоянно возникает необходимость обращать основное внимание на определенную сторону объекта изучения, при большей или меньшей степени абстракции от остальных (что естественно в науке).

В курсовой работе в первую очередь рассматривается лингвистическая сторона вопроса о переводе. Эта сторона вопроса является общей для исследования различных видов переводимого материала — даже при учете специфических различий между художественной литературой и другими видами текстов.

Поскольку перевод всегда имеет дело с языком, всегда означает работу над языком, постольку перевод непременно требует лингвистического изучения — в связи с вопросом о характере соотношения двух языков и их стилистических средств.

Изучение перевода даже и в литературоведческой плоскости постоянно сталкивается с необходимостью рассматривать языковые явления, анализировать и оценивать языковые средства, которыми пользовались переводчики. И это естественно: ведь содержание подлинника существует не само по себе, а только в единстве с формой, с языковыми средствами, в которых оно воплощено, и оно может быть передано при переводе тоже только с помощью языковых средств (а не с помощью красок, линий, музыкальных или природных звуков и т. д.). Роль перевода для литературы той или иной страны, переосмысление или искажение подлинника в переводе — все это тоже связано с применением определенных языковых средств. Слова М. Горького о языке, как о «первоэлементе» литературы2, в полной мере должны быть отнесены к переводу. Психология перевода также имеет дело с отношением языка к мышлению, с языковыми образами. Тем самым изучение перевода в плане как истории литературы и культуры, так и психологии невозможно без изучения его языковой природы, во всех случаях требует языковедческой базы.

Лингвистический подход к изучению перевода затрагивает самую его основу — язык, вне которого неосуществимы никакие функции перевода — ни его общественно-политическая, ни культурно-познавательная роль, ни его художественное значение и т. д. Вместе с тем лингвистическое изучение перевода, т. е. изучение его в связи с соотношением двух языков, позволяет строить работу конкретно, оперируя объективными фактами языка. Всякого рода исследования и рассуждения о том, как отразилось при переводе содержание подлинника, как были пересозданы или перевоплощены образы литературного произведения, будут беспредметны, если не будут опираться на анализ языковых средств выражения, используемых при переводе.

Конечно, лингвистическим путем не могут быть объяснены все факты из области перевода, в частности, весьма существенные факты из истории художественного перевода, связанные с отношением переводчика к содержанию подлинника, с его истолкованием, а иногда и искажением, которое выражается в пропусках, вставках, отдельных смысловых изменениях и т. п. Подобные случаи обусловлены идеологией и эстетикой переводчика или целого литературного направления, т. е. факторами, не имеющими отношения к лингвистике. Вместе с тем, однако, анализ таких важных вопросов художественного перевода, как вопрос о языковом мастерстве, как вопрос о передаче индивидуального стиля автора, требует прочной языковедческой основы: ведь только по отношению к литературной норме обоих рассматриваемых языков может быть определена и оценена степень традиционности или новаторства стиля подлинника и степень стилистической близости к нему в переводе. Итак, лингвистический путь изучения, не являясь достаточным для постановки и решения всех проблем перевода (в частности художественного), безусловно является необходимым в деле их исчерпывающего исследования.

Лингвистически обусловленный подход к переводческим задачам исключительно важен и в практическом смысле: ведь глубокое понимание различий в структуре двух языков только и может по-настоящему гарантировать переводчика любых подлинников как от смысловых ошибок, так и от буквализма, ведущего к насилию над языком перевода. Крайне наивно было бы представлять себе дело так, что, например, работа переводчика художественных произведений требует только глубокого практического знания языков и «языкового чутья», а далее — раскрытия и «перевоплощения» образов подлинника, «конгениальности» или «созвучности» с автором, «интуиции» и т. п., теоретическое же знание и понимание роли соответствий и расхождений между двумя языками при этом необязательно или второстепенно, что оно в лучшем случае имеет «техническое значение» и к «творчеству» отношения не имеет. Как «языковое чутье», так и «раскрытие образов» и «перевоплощение», конечно, играют огромную роль в работе переводчика художественной литературы; они необходимы, но ими дело далеко не исчерпывается. Знание закономерностей, существующих в соотношении между двумя языками, столь же необходимо, так как оно позволяет сознательно определять выбор средств, нужных для передачи индивидуальных особенностей подлинника, не нарушая при этом требований нормы литературного языка, на который делается перевод. Важно при этом обращать внимание на закономерности в многочисленных необходимых отступлениях от буквальной точности перевода.

1.2. Этапы переводческой деятельности в Корее

В Средневековье переводческая деятельность в восточных странах долгое время была развита очень слабо, так как такие страны как Китай и Япония не стремились к культурным заимствованиям и популяризации собственной культуры. Наиболее богатые традиции перевода именно в Корее. Начиная с VII-XIV вв в стране активно переводятся труды с китайского и на китайский. Это обусловлено тесными взаимосвязями с Китаем. Исторически Корея или часть Кореи так или иначе была под властью или в напряженным отношениях с соседним государством.

Поэтому на корейский язык в принципе сильно повлияла китайская культура, конфуцианство, письменность. До середины XV ст. корейский язык имел письменность, использующую китайские иероглифы. Корейские звуки передавались китайскими иероглифами, произносились в соответствии с правилами корейской фонетики и произношения. Это было, однако, неудобно по двум причинам. Типы звуков, используемых в этих двух языках, значительно отличаются. Частично это является отражением их разного происхождения.

В результате оказалось невозможным при написании отразить «чистые корейские звуки» китайскими иероглифами. Во-вторых, система китайской письменности не фонетическая, что несколько затрудняло ее изучение. Как следствие, грамотность в Корее являлась исключительно привилегией аристократии.

B начале 1440-х гг. король Сечжон (1418-1450 гг.) поручил группе корейских ученых разработать систему письменности, которая подходила бы для отображения фонетических особенностей корейского языка и была легка в изучении. В ходе своих фонологических исследований корейские ученые изучили языки и письменность соседних стран: Японии, Монголии, Маньчжурии и Китая, а также изучали буддийские тексты и, вероятно, индийские фонетические письмена. Система, которую они изобрели, называлась «хунмин чоным» и включала 28 букв. Современный корейский «хангыль» содержит 24 буквы: 14 согласных и 10 гласных.

«Хангыль» — как алфавитная система, в которой буквы обозначают целые слоги, чрезвычайно легка для изучающих язык. Две, три или четыре буквы составляют слоги, которые, в свою очередь, группируются в один или более слогов, образуя слово. Каждый слог начинается с согласной и следующей за ней гласной. Слоги могут заканчиваться одной или двумя согласными. Дифтонги также можно построить, используя комбинацию двух гласных. То обстоятельство, что «хангыль» является алфавитом, в котором ряд букв обозначает целые слоги, определило различные подходы к его изучению и использованию за более чем 500-летнюю историю своего существования.

После создания преподавание «хангыль» как самостоятельного алфавита осуществлялось редко. Он преподавался исключительно в рамках изучения «ханча» (китайской иероглифической письменности), с целью учесть звуки букв «хангыль» и их письменные значения.

В XVII столетии Корея получила первые представления о западноевропейской цивилизации. Корейские посланники, посещающие Китай, привозили оттуда различные предметы: карты Европы и мира, телескоп, часы, книги по астрономии и европейской культуре. Поскольку эти предметы попадали в Корею из Китая, их названия имели тенденцию быть скорее китайско-корейскими словами, нежели корейскими фонетическими транскрипциями, выраженные буквами корейского алфавита. Даже в начале XX столетия, различные предметы и понятия западноевропейской цивилизации имели тенденцию попадать в Корею через Китай или Японию, и им давались китайско-корейские названия, типа, «чонхва» (телефон), соответствующие китайскому «дяньхуа» и японскому «дэнва», написанные двумя китайскими иероглифами, означающих «электричество и говорить».

Все эти исторические особенности повлияли на развитие переводческой деятельности. Широкое распространение китайской письменности и изучение китайского языка, регулярное взаимодействия с соседним государством в какой-то мере упрощали работу переводчиков в виду четкого понимания языковых различий и близкого знакомства с культурными особенностями Китая.

Следующий важный этап перевод в Корее — это оккупация Японией с 1910 по 1945 годы. В этот период и во время Второй мировой войны прекращается изучение алфавита «хангыль», становится приоритетным знание языка оккупанта. В последствии и вовсе прекращается обучение корейскому языку. С одной стороны, в этот период существенно повышен уровень образованности населения — с 2% в 1910 до 40% в 30-х годах. С другой же — корейский язык искоренялся. При всем этом, активно издавались газеты и журналы сразу на трех языках – корейском, японской и английском. До 1944 года активно велось радиовещание на корейском и японском языках, а количество слушателей активно росло. Также появляется прозападная школа театра и активно снимаются фильмы. Последние нередко показывались с японскими субтитрами. Соответственно, оккупационный период стал очередным витком для развития перевода, но снова в довольно ограниченном направлении – в первую очередь с корейского на японский и наоборот.

По окончанию Второй мировой войны Южная Корея окончательно стала открытой страной. В середине 1950-х она была весьма бедной, но в стране были сильны антикоммунистические настроения, началось активное взаимодействие с США. Большую часть времени в корейский язык заимствования попадали черед Китай, поэтому были адаптированы в первую очередь в соответствии с нормами китайского языка. И только в 50-х годах начинается активное появления английских заимствований. Быстрый экономический рост послевоенной Корее повысил необходимость в активном сотрудничестве с другими странами. Этот период, как и во всем мире, стал рассветом для переводческой деятельности с целью экономического и культурного сотрудничества с другими странами.

Стоит отметить, что перевод с русского на корейский и наоборот стал интересен и востребован также после окончания Второй мировой войны. Несмотря на близкое географическое расположение, страны долгое время не воздействовали из-за препятствий со стороны Китая. В Корее распространялись настроения о желании Российской Империи захватить страну. Первые торговые отношения начались в 1860-х года, а договор о торговле был заключен только 7 июня 1884 года. Но в эти годы говорить о реальном развитии перевода или формировании теоретической и практической базы для данной деятельности не приходится. Отдельно следует отметить, что в 1930-е годы в СССР проводилась кампания по насильственной латинизации корейской письменности без учёта истории корейского письма. Латинизированый алфавит был утверждён в 1935 году, но на практике не использовался. То есть из политических соображений Корея была вынуждена уступить СССР, но корейская культура не смогла принять латиницу, поэтому она и не прижилась.

Глава 2. Перевод на русский язык в Корее и на корейский язык в России произведений А.П. Чехова

2.1. А.П.Чехов в Корее

Еще в годы господства японских империалистов прогрессивная общественность Кореи проявляла интерес к русской литературе. В произведениях Чехова корейских читателей привлекали образы людей, стремившихся к свободной и счастливой жизни в то время, когда в России свирепствовали произвол и насилие. Известно, что еще сам Чехов посылал сборники своих произведений в Корею по просьбе библиотеки русской колонии в Сеуле. Повести "Степь", "Палата N 6", рассказы "Смерть чиновника", "Унтер Пришибеев", книга "Остров Сахалин", пьеса "Вишневый сад", выпущенные демократическими корейскими издательствами, безошибочно находили дорогу к читательскому сердцу, переполненному ненавистью к иностранным поработителям и их приспешникам. ... Передовые писатели нового поколения, вступившие в корейскую литературу в начале 1920-х годов, и особенно те, кто позже вошел в Корейскую ассоциацию пролетарских писателей, глубоко изучали творчество Горького, Толстого, Чехова. "Корейские писатели учились у Чехова, - говорил Хан Сер Я - крупнейший представитель новой корейской литературы, член Всемирного Совета Мира, - непримиримому отношению ко всякому проявлению гнусности и лицемерию буржуазного общества и глубокому пониманию творческих сил народа, его неиссякаемой талантливости, непоколебимому стремлению к лучшей жизни, свободе, человеческому счастью". Но подлинно широкое распространение среди народа произведения классиков русской литературы и советских писателей получили лишь в Корейской Народно-Демократической Республике.

В крупнейших газетах, в журналах часто печатаются рассказы, выходят сборники произведений Чехова. В 1954 году издательство "Чоссо", организованное при Обществе Корейско-Советской дружбы, выпустило избранные произведения А. Чехова на корейском языке в четырех томах. В издательстве Союза корейских писателей отдельным изданием вышли пьеса "Вишневый сад" и книга В. Ермилова "Драматургия Чехова". ... Пьесы Чехова давно стали достоянием корейского театра, Несмотря на полицейские притеснения, в годы японского владычества корейцы поставили пьесу "Вишневый сад" и водевиль "Медведь". Большим успехом у юных зрителей пользовалась инсценировка рассказа Чехова "Каштанка".

В последние годы на корейской сцене появились водевили "Предложение", "Юбилей" и пьеса "Дядя Ваня", поставленная при участии работников советского театра. ... Большой любовью у корейского кинозрителя пользуются советские художественные фильмы, поставленные по произведениям Чехова, "Попрыгунья", "Шведская спичка", "Медведь". ... В Корейской Народно-Демократической Республике стало традицией отмечать чеховские юбилейные даты. В 1950 году корейская общественность отметила 90-летие со дня рождения писателя, в 1954 году - 50-летие со дня его смерти, в 1955 году - 95-летие со дня рождения. Как выдающееся событие в истории мировой культуры широко отмечалось в КНДР 100-летие со дня рождения А. Чехова. Писатель Сон Ен в газете "Нодон Синмун" в статье, посвященной чеховскому юбилею, писал: "...творческий подвиг Чехова является подвигом во имя мира и прогресса". Торжественные собрания, громкие читки произведений Чехова проводились на предприятиях, в школах Пхеньяна, во многих городах и селах страны.

Особенно близким для корейцев было творчество Чехова. Как пишет исследователь Ан Сук Хён, в период власти Японии корейцы искали в нем «сочувствия своим страданиям» [1, с. 159].

Чехов оказал огромное влияние на жанр рассказа в Корее, считает ученый. Например, рассказы Чехова стали основой для новелл Хен Джин Гона, Ким Дон Ина и И Хе Сока. Пьеса Чехова «Чайка» была первый раз опубликована в 1920 г. Пьеса «Вишневый сад» была поставлена в 1930-е годы. В 1940-е годы из-за политических причин пьесы Чехова почти не ставили. Но Чехов стал образцом для корейской реалистической драмы [1, с. 170-176]

Для корейцев были важными темы русской литературы: общечеловеческие ценности, проблемы морали и нравственности, поиски своего места в новом мире. Тема поиска себя в новом, непонятном мире развивается в произведениях «Никчёмный человек» Сон Чан Соба, «Ошибочный выстрел» И Бом Сона, «Серый человек» и «Другая квартира» Чхве Инхо, «Птица с Золотыми крыльями» Ли Мунёля. Проблема свободы в романе Достоевского «Братья Карамазовы» продолжается в романах Ли Мунёля «Сын человека» и И Чен Джуна «Ваш рай» (1980-е г.) [5].

В театрах снова начали ставить спектакли «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад», «Дядя Ваня». Но в это время в Корее развивалась антикоммунистическая идеология. В этот период корейские переводчики не переводили русскую литературу XX века. Роман Горького «Мать» был запрещен до конца 1980-х годов. Можно было переводить только нобелевских лауреатов – роман «Доктор Живаго» Пастернака, «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына.

Важно сказать об особенностях восприятия русской литературы XIX века в Корее. Во-первых: из-за политической ситуации русскую литературу в Корее переводили не с русского языка, а с японского или английского. Поэтому в переводах были ошибки. Неточно передавали стиль и содержание. Во-вторых, русскую классическую литературу сложно переводить на корейский язык. Например, сложно передать иронию, эмоциональность, сжатость языка Чехова. (Так, «Душечка» переводят как «Милая женщина», «Человек в футляре» – «Человек, вошедший в коробку», «Каштанка» - «Собака желтой масти») [1, с. 165].

В-третьих, не всегда переводчики могут передать трагизм и философские идеи русских произведений. Можно привести один пример: отношение к браку, к любви, к измене. Чувство долга, семья для корейцев стоят на первом месте. Поэтому образ Анны Карениной в Корее чаще всего негативный. Для корейцев долг важнее чувств, отмечают исследователи [6, с. 79].

Можно сделать выводы, что большое внимание к русской литературе XIX века связано с двумя основными причинами. Первая – это историческая. Долгое время в Корее была разрешена только русская литература XIX века. И сейчас переводчики по традиции переводят Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова. Можно предположить, что еще мало времени прошло для того, чтобы ситуация изменилась. Вторая причина – духовная. В истории корейского народа было много тяжелых событий, трагедий. И классическая русская литература поддерживала Корею. Общечеловеческие, вечные темы помогали корейским читателям в сложные периоды.

Совсем недавно стал известен весьма важный и любопытный факт прямой связи А.П.Чехова с Кореей: акт дарения им российской миссии в Сеуле своего только что вышедшего произведения “Каштанка”. Соответствующий документ был обнаружен в московском Архиве внешней политики царской России российским литературоведом Ким Рэ Хо, который дал любезное разрешение, по существу впервые, обнародовать факт находки публично и печатно.

Интересный “корейский аспект” присутствует и во взаимоотношениях А.П.Чехова с Н.Г.Гариным-Михайловским (1852-1906 гг.), известным русским писателем и инженером-путейцем, участвовавшим в прокладке Транссибирской магистрали и КВЖД. Находясь в Ляояне (северный Китай), тот немедленно откликнулся на смерть Чехова 2 (15) июля 1904 г. некрологом-воспоминанием. Последний раз они виделись в Ялте лишь за три месяца до рокового дня, но Чехов, судя по воспоминаниям, выглядел “очень хорошо”, показывал свои записные книжки (“здесь материалов на 5 лет работы”), серьезно уверял, что “непременно приедет в Манчжурию”. Из ряда писем той весны известно, что Антон Павлович действительно собирался на Дальний Восток в действующую армию “не корреспондентом, а врачом”.

Н.Г.Гарин-Михайловский известен также как автор интересных путевых очерков “По Корее, Манчжурии и Ляодунскому полуострову” и замечательного сборника корейских сказок, собранных им в 1898 г. во время экспедиции по северу Кореи. “Корейские сказки”, опубликованные год спустя, стали событием культурной жизни. По литературным достоинствам им нет равных и по сей день ни в русской, ни в европейской литературе, и, думается, они должны были привлечь внимание А.П.Чехова, который внимательно следил за новинками. Не исключено, что Гарин-Михайловский мог при встрече подарить Чехову кое-что из “корейских творений”. Но пока это только предположение, нужны новые разыскания, по-видимому, в Таганроге, поскольку в московском, ялтинском и мелиховском музеях, судя по имеющейся информации, таких книг нет.

К моменту поездки на Восток Чехову было всего 30 лет. Европейски образованный человек (выпускник Московского университета), практикующий врач, уже известный – как говорили в те времена – беллетрист, лауреат престижной Пушкинской премии, автор “Степи”, пьесы “Иванов” и ряда водевилей, пользовавшихся популярностью на российских подмостках, – казалось бы, чего нужно еще. Однако, чувство недовольства собой, необходимость новых впечатлений, острый интерес к сахалинской каторге, отсутствие “кусочка общественной жизни”, а также муза странствий (по Чехову, “страсть к передвижению”) – все это в совокупности звало и подталкивало писателя к путешествию на Восток в стиле Гончарова.

2.2. Сравнение перевод с корейского языка на русский язык и с русского на корейский

Переводческая деятельность, связанная с корейским языком, — это сложный процесс для русскоязычного человека. И сложности эти обусловлены двумя составляющими: