КУРСОВА РОБОТАзісторії України на тему: «Жіноча освіта в Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.»

ЗМІСТВСТУП

РОЗДІЛ І РОЗВИТОК ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В ДРУГ. ПОЛ. XІX СТ………………………………………………………………………….

1.1. Питання жіночої освіти в педагогічній спадщині громадських діячів друг. пол.XІX ст…………………………………………………………

1.2. Реформування жіночої освіти………………………………………….

РОЗДІЛ ІІ СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ……………………………………………………………………..

2.1. Інститути шляхетних дівчат…………………………………………….

2.2. Жіноча пансіонна освіта………………………………………………...

2.3. Діяльність вищих жіночих курсів………………………………………

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРАЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………………...