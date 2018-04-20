Курсовая работа

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“Робота з історичною картою у навчанні історії”
[table]ЗМІСТВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І Застосування наочності на уроках історії……………………………7
1.1. Наочність як метод навчання………………………………………………..7
1.2. Умовно-графічна наочність у системі класифікації засобів навчання…..10
РОЗДІЛ ІІ Історична карта як основний засіб умовно-графічної наочності...14
2.1. Загальна характеристика навчальних історичних карт…………………..14
2.2. Організаційно-методичні засади роботи з історичною картою………….18
РОЗДІЛ ІІІ Практичні рекомендації щодо використання карти на уроках історії………………………………………………………………………..……23
3.1. Прийоми робои з історичною картою в 5-9 класах……………….………23
3.2. Історична карта у навчанні старшокласників……………………………..30
ВИСНОВКИ…………………………………………..………………………….32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……..……………35[/table]