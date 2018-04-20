Курсовая работа

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“Робота з історичною картою у навчанні історії”

[table]ЗМІСТВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І Застосування наочності на уроках історії……………………………7

1.1. Наочність як метод навчання………………………………………………..7

1.2. Умовно-графічна наочність у системі класифікації засобів навчання…..10

РОЗДІЛ ІІ Історична карта як основний засіб умовно-графічної наочності...14

2.1. Загальна характеристика навчальних історичних карт…………………..14

2.2. Організаційно-методичні засади роботи з історичною картою………….18

РОЗДІЛ ІІІ Практичні рекомендації щодо використання карти на уроках історії………………………………………………………………………..……23

3.1. Прийоми робои з історичною картою в 5-9 класах……………….………23

3.2. Історична карта у навчанні старшокласників……………………………..30

ВИСНОВКИ…………………………………………..………………………….32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……..……………35[/table]

ВСТУП.docx
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