Курсовая работа "Анализ возможностей ПО ArcGis"

В ходе теоретических исследований и практических работ были выявлены особенности применения различных функций ПО при редактировании пространственных объектов на примере ГИС-пакета ArcGISv.10.1:

1) Рассмотрены основные представления географической информации в базах данных ГИС: модели

и виды пространственных данных, их представление в базе данных и на карте, поддерживаемые форматы данных и функциональные возможности ГИС-пакета ArcGIS при редактировании;

2) Изучены опцииредактирования при создании новых объектов, редактировании существующих,

а также связанных с ними, атрибутивных данных;

3)Выявлены преимущества применения одних способов редактирования над другими при решении различных задач картографирования.