Курсовая работа "Анализ возможностей ПО ArcGis"
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9 лет назад
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В ходе теоретических исследований и практических работ были выявлены особенности применения различных функций ПО при редактировании пространственных объектов на примере ГИС-пакета ArcGISv.10.1:
1) Рассмотрены основные представления географической информации в базах данных ГИС: модели
и виды пространственных данных, их представление в базе данных и на карте, поддерживаемые форматы данных и функциональные возможности ГИС-пакета ArcGIS при редактировании;
2) Изучены опцииредактирования при создании новых объектов, редактировании существующих,
а также связанных с ними, атрибутивных данных;
3)Выявлены преимущества применения одних способов редактирования над другими при решении различных задач картографирования.
- Рассмотрены представления географической информации
в базах данных ГИС;
- Исследованы функциональные возможности редактирования пространственных объектов в программном комплексе ArcGIS.