Курсовая работа по гражд., фин. и админ. праву

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КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплинам: «Гражданское право», «Финансовое право», «Административное право»

Тема «Особенности административного, финансового и гражданского права, как отраслей правовой системы РФ».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 ГЛАВА. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РФ

1.1 Понятие, функции и принципы гражданского права

1.2 Отношения регулируемые гражданским правом

1.3 Место гражданского права в правовой системе РФ

2 ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РФ

2.1 Понятие и функции административного права

2.2 Отношения регулируемые административным правом

2.3 Место административного права в правовой системе РФ

3 ГЛАВА. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РФ

3.1 Понятие и функции финансового права

3.2 Отношения регулируемые финансовым правом

3.3 Место финансового права в правовой системе РФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Курсовая работа по гражд., фин. и админ. праву.doc
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