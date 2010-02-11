Курсовая работа по гражд., фин. и админ. праву
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплинам: «Гражданское право», «Финансовое право», «Административное право»
Тема «Особенности административного, финансового и гражданского права, как отраслей правовой системы РФ».
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 ГЛАВА. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
1.1 Понятие, функции и принципы гражданского права
1.2 Отношения регулируемые гражданским правом
1.3 Место гражданского права в правовой системе РФ
2 ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
2.1 Понятие и функции административного права
2.2 Отношения регулируемые административным правом
2.3 Место административного права в правовой системе РФ
3 ГЛАВА. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
3.1 Понятие и функции финансового права
3.2 Отношения регулируемые финансовым правом
3.3 Место финансового права в правовой системе РФ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ