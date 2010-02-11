Курсовая работа по налогу на прибыль

КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплинам: «Налоговый учет и отчетность», «Организация налоговых проверок», «Методология, методика и практика исчисления налогов»

Тема «Методика исчисления, налоговый учет и организация выездной налоговой проверки по налогу на прибыль в части расходов на рекламу»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МЕТОДИКА ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

1.1. Характеристика налога на прибыль

1.2. Классификация доходов и расходов при исчислении налога на прибыль

1.3. Порядок расчета налога на прибыль и предоставления налоговой декларации

ГЛАВА 2. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ

2.1. Понятие и виды расходов на рекламу

2.2. Документальное оформление операций по движению расходов на рекламу

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ.

3.1. Этапы планирования выездной налоговой проверки

3.2. Отбор плательщиков для выездной налоговой проверки

3.3. Порядок оформления результатов по итогам выездной налоговой проверки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ