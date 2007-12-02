Курсовая работа по педагогической психологии

Тема: "Особенности возникновения конфликтов в играх детей дошкольного возраста"

1. В работе проанализирована психолого-педагогическая литература по проблеме конфликтов в играх детей дошкольного возраста. 2. В ходе экспериментального изучения выявлена возрастная динамика основных видов конфликтов в процессе игровой деятельности у дошкольников. 3. Разработаны педагогические рекомендации по разрешению конфликтов между детьми дошкольного возраста в игровой деятельности