Психологические особенности сторон прений в суде

Дипломная работа "Психологические особенности прений судебного заседания"

Знание психологических механизмов деятельности адвокатов и прокуроров, повышение уровня профессиональной компетентности юристов и формирование навыков анализа психических закономерностей в сфере правового регулирования необходимо в различных ситуациях правоприменения. Этим определяется актуальность данного исследования.

Итак, целью данного исследования является изучение психологических особенностей сторон прений судебного заседания. Объектом исследования явились люди занимающие должности прокуроров (30 человек) и адвокатов (30 человек). Предмет исследования – различия в особенностях поведения защитников и обвинителей в конфликтных ситуациях, различия в типе локализации, а также различия в особенностях интеллекта, темперамента и мотивации.