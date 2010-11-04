Рекламная кампания мебельной фабрики (Диплом)

ТЕМА: Разработка рекламной кампании для мебельной фабрики «Мария»

Актуальность темы данной дипломной работы очевидна по той причине, что получение прибыли прямым образом зависит от правильно и своевременно организованной рекламной кампании того или иного объекта. Специалистам в области рекламы необходимо помнить, что «реклама – не просто текущие расходы, а скорее стратегический вид деятельности, который следует рассматривать как инвестицию в продукт или бренд» .

Современную мебельную отрасль невозможно представить без рекламы, самого действенного инструмента в попытках мебельного предприятия донести информацию до клиентов, модифицировать их поведение, привлечь внимание к предлагаемым продуктам, создать положительный имидж предприятия. Поэтому эффективная рекламная деятельность служит важнейшим средством достижения целей стратегии маркетинга в целом и коммуникационной стратегии в частности .