Дипломная работа "Роль значимых других в формировании самосознания подростков с разным уровнем социально-психологической адаптации"

Изучение формирования самосознания подростков является одной из наиболее актуальных проблем в современной психологии и педагогике.

В числе наименее изученных вопросов - условия и механизмы развития самосознания в начале переходного возраста, когда происходят качественные изменения самосознания, определяющие развитие социальной и интеллектуальной активности.

Выявление роли значимых других в формировании самосознания подростков с разным уровнем их социально-психологической адаптации смогут дать представление о механизме развития подростков, предоставят возможность в дальнейшем использовать полученные данные для наиболее эффективной работы с подростками.