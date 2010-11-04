Совершенствование деятельности кинотеатра. Диплом

Дипломная работа "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИНОТЕАТРОВ"

Существуют определенные проблемы в деятельности кинотеатров - своего рода принижение роли зрителя в понимании и оценках современных деятелей кинопроката. Обеспечение ими кинодосуга населения все больше вытесняется обслуживанием разного рода коммерческих структур. Под крышей кинотеатров работают коммерческие магазины, ночные бары, кафе с широким набором спиртных напитков и т.д. Вся эта разнородная и разрастающаяся «начинка» приносит доход, сопоставимый с финансовым эффектом от основной деятельности, а вместе с ним и возможность выжить в качестве причудливого симбиоза культуры и антикультуры.

Объектом исследования является социо-культурная деятельность в кинотеатральной сфере.

Предметом исследования являются социо-культурные программы для целевых групп посетителей кинотеатров.

Целью данной работы является изучение возможностей и поиск путей совершенствования социо-культурных услуг в деятельности кинотеатра.