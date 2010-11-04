Социально-психологический климат (Диплом)

ТЕМА: "Социально психологический климат в коллективе во взаимосвязи со стилем руководства в ресторанном бизнесе".

Проблема эффективного управления особенно актуальна в сфере ресторанного бизнеса. Успешность, конкурентоспособность предприятия ресторанного сервиса во многом зависит от эффективного общения с клиентами и умения расположить их к себе, заинтересовать в приобретении той или иной услуги. Изучение особенностей социально-психологического климата в коллективе во взаимосвязи с организационной культурой и удовлетворенностью трудом у сотрудников ресторанного бизнеса будет способствовать исключению текучести кадров на предприятии и повышении качества работы, а также дополнительному притоку туристов в исторические культурные центры.

Целью данной работы является изучение психологических особенностей управления в ресторанном бизнесе на примере двух объектов – ресторанных предприятий г. Йошкар-Ола республики Марий Эл.