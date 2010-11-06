Традиции и новаторсво в ранних драмах Ибсена

Дипломная работа "Традиции и новаторсво в ранних исторических драмах Г. Ибсена"

Обращаясь к актуальнейшим проблемам современности, имеющим одновременно и общечеловеческое значение, Ибсен изменяет структуру драмы. Ретроспекции возникают уже в первых его произведениях, постепенно превращая все произведения в выяснение нравственного содержания произошедших в прошлом событий. Это приводит к коренной ломке всей внутренней структуры драмы.

В критической литературе, посвященной анализу драматургического творчества Г. Ибсена, налицо недостаток исследований раннего творчества писателя, его исторических драм, в том числе и по поводу традиций и новаторства, что делает актуальным их дальнейшее исследование.

Целью данной работы является изучение традиций и новаторства в ранних исторических драмах Г. Ибсена.