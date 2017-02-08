СОДЕРЖАНИЕ

1 Теоретическаячасть. Классы и объекты – переменные. Методы построения классов 7

1.1 Классы и объекты – переменные. 7

1.2 Методы построения классов. 10

2 Практическаячасть. Разработка приложения WINDOWS. 12

2.1 Назначение и структура программы.. 12

2.1.1 Работа в режиме администратора. 14

2.1.2 Работа в режиме менеджера. 16

2.1.3 Работа в режиме продавца. 24

2.2 Описаниевзаимосвязи объектов информационной системы.. 30

2.3 Листингприложения. 33

2.4Требования к аппаратному и программному обеспечению.. 37

Заключение. 39

Список используемой литературы.. 41

Приложение А.. 42

ВВЕДЕНИЕ

Развитие средств вычислительной техники обеспечило для создания иширокого использования систем обработки данных разнообразного назначения.

Разрабатываются информационные системы для обслуживания различных систем

деятельности, систем управления хозяйственными и техническими объектами, модельные

комплексы для научных исследований, системы автоматизации проектирования и

производства, всевозможные тренажеры и обучающие системы. Одной из важных

предпосылок создания таких систем стала возможность оснащения их «памятью» для

накопления, хранения и систематизация больших объемов данных. Другой

существенной предпосылкой нужно признать разработку подходов, а также создание

программных и технических средств конструирования систем, предназначенных для

коллективного пользования. В этой связи потребовалось разработать специальные

методы и механизмы управления такогорода совместно используемыми ресурсами данных, которые стали называться базами

данных.

База данных -важнейший компонент любой информационной системы. База данных позволяет

структурировано хранить большие объемы информации конкретного предприятия, что

значительно рационализирует ведение отчетов и создание архивов.

Оптимизированные базы данных значительно увеличивают производительность,

построенных на их использовании, программ.

Цель моей работы - разработатьинформационно-справочную систему магазина по реализации бытовой техники,

которая должна обеспечить автоматизацию оперативного учета товаров.

В основе разрабатываемойинформационно-справочной системы лежит система управления базой данных (СУБД Microsoft Access). СУБД являетсяважнейшим компонентом автоматизированной системы сбора, накопления и

эффективного использования информации.

Требуется разработатьклиентские приложения для различных пользователей в программной среде Delphi с использованиемтехнологии ADO длядоступа к базе данных.

Для решения поставленного технического заданияпроектирования необходимо представить структуру предприятия, для которого

пишется программа.

Созданная программа обладает рядом достоинств:

1. Автоматизация необходимыхрасчётов.

2. Легкий способввода или удаления товара или клиента.

3. Удобный дизайнпрограммы с понятным интерфейсом и оригинальными кнопочными формами.

4. Возможностьпросмотра или вывода на печать отчётов, наглядно демонстрирующих информацию по

основным категориям.

5. Наличиеподробного описания предназначения и работы программы.

Постановказадачи:

1. Разработать информационно-справочнуюсистему магазина по реализации бытовой техники, позволяющую вести:

- учет товара;

- учет поступленийтовара на склад;

- учет продажтовара различным покупателям;

- счета.

2. Основныетребования к программе пофункциональному набору.

2.1 Требования поучету:

- пополнение базыданных в связи с поступлением новой техники;

- учет количестватоваров на складе;

- составлениеотчетов по состоянию товаров, таких как выручка и популярность товаров, групп;

- подсчет суммыпокупок клиента.

2.2 Требования попродаже:

- возможностьбыстрого поиска товара для продажи и организации счета;

- наличие удобныхформ для продажи.

1 Теоретическаячасть. Классы иобъекты – переменные. Методы построения классов1.1 Классы и объекты – переменные

Вобъектно-ориентированных языках, к числу которых относится Delphi, большое значение имеют понятияобъекта и класса. Объектомназывается специальным образом оформленный фрагмент программы, заключающий в

себе данные и подпрограммы для их обработки. Данные называются полями объекта,

а подпрограммы – его методами. Объект в целом предназначен для решения

какой-либо конкретной задачи и воспринимается в программе как неделимое целое. Два главных свойства объекта:функциональность и неделимость делают его самостоятельной и даже более того,

самодостаточной частью программы и позволяют легко переносить объект из одной

программы в другую.

Для реализации интерфейса Delphi использует библиотеку классов, котораясодержит большое количество разнообразных классов, поддерживающих форму и

различные компоненты. Классом в Delphi называются функциональнозаконченные фрагменты программ, служащие образцами для создания подобных себе

экземпляров. Однажды создав класс, программист может включать его экземпляры в

разные программы или в разные места одной и той же программы. В состав Delphi входит несколько сотен классов,так называемых стандартных классов. Совокупность стандартных классов определяет

мощные возможности этой системы программирования.

Каждый компонентпринадлежит к строго определенному классу, а все конкретные экземпляры

компонентов, вставляемые в форму, получают имя класса с добавленным числовым

индексом.