Министерствообразования и науки Российской Федерации

Федеральноегосударственное автономное образовательное учреждение

высшегопрофессионального образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

филиал в г.Пятигорске.

РЕФЕРАТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: ПЛАНОВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯРАБОТА

НА ТЕМУ: « Новые технологии проектирования и анализа систем.Достоинства и недостатки их использования»

Выполнила:

Беканова А.А.

Проверила:

Битюцкая Н.И.

Пятигорск2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И АНАЛИЗАСИСТЕМ. 5

1.1 Технология Rational Unified Process (RUP). Достоинства инедостатки ее использования. 14

1.2 Технология Microsoft Solutions Framework (MSF). Достоинства инедостатки ее использования. 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 37

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 38

ВВЕДЕНИЕ

Информация является однимиз ценнейших ресурсов общества наряду с такими традиционными материальными

видами ресурсов, как нефть, газ, полезные ископаемые, а значит, процесс ее

переработки по аналогии с процессами переработки материальных ресурсов можно воспринимать

как технологию.

Основной тенденциейобщественного производства в XXI веке является приоритетное развитие

наукоемких, высоких технологий, широкое внедрение научных достижений в реальную

жизнь, информатизация общества. В течение жизни одного поколения коренным

образом изменяется технология производства, образ жизни. Быстроразвивающаяся

научно-техническая революция, основанная на процессе глобальной информатизации

всех сфер общественной жизни, требует постоянного развития информационных

технологий.

Актуальность моей работы заключаетсяв том, что современные тенденции возрастаниясложности и наукоемкости технических систем, обеспечивающих автоматизацию

технологических процессов и производств, обусловливают необходимость

непрерывного совершенствования технологий проектирования и исследования таких

систем. В связи с этим, работы в указанной области приобретают первостепенное

значение. В то же время реализация новых технологий возможна только на базе

специализированных инструментальных средств, поддерживающих выполнение полного

набора проектных процедур и операций в режиме интерактивного взаимодействия с вычислительной системой. Развитие новых технологий проектированияпозволит России с ее колоссальными интеллектуальными ресурсами решить проблему

низкой эффективности российской экономики, создать не только новые рабочие

места, но и инфраструктуру для развития и эффективного применения инноваций,

получить доступ к инвестициям и интегрироваться в мировое информационное и

экономическое пространство в качестве сильного и равноправного партнера.

Целью данной работыявляется рассмотрение и изучение новых технологий проектирования и анализа

систем.

Для достиженияпоставленной цели необходимо решить ряд задач:

1. Исследовать современные технологиипроектирования и анализа систем;

2. Определить существенные достоинства инедостатки их использования;

3. Рассмотреть возможность дальнейшегоразвития этих технологий и областей их применения.

Объектомисследования являются новые технологии проектирования и анализа систем. Предмет

исследования - сравнение методов проектирования и анализа систем.

1. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА СИСТЕМ.

Проектированиеинформационной системы (ИС) задается регламентированной последовательностью

технологических операций, выполняемых в процессе создания проекта, на основе

того или иного метода, в результате чего стало бы ясно не только что должно

быть сделано для создания проекта, но и как, кому и в какой последовательности

это должно быть сделано.

Технология проектированияинформационной системы – это совокупность методологий и средств проектирования системы,

а также методов и средств организации проектирования (см. рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Состав компонентов технологии проектирования

Методологияпроектирования системы предполагает наличие некоторых концепций, принципов

проектирования, реализуемых набором методов проектирования, которые в свою

очередь должны поддерживаться некоторыми средствами проектировании системы.

Методы проектирования системыподразумевают использование определённых программных и аппаратных средств,

составляющих инструментальныесредства программирования ИС.

В информационных системахметоды реализуются через конкретные технологии и поддерживающие их стандарты,

методики и инструментальные средства, которые обеспечивают выполнение процессов

жизненного цикла системы. Методологии, технологии и инструментальные средства

проектирования (CASE-средства) составляют основу проекта любой информационной

системы.