Анализ демографических показателей Ставропольского

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7 лет назад
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Министерствообразования и науки Российской Федерации

Федеральноегосударственное автономное образовательное учреждение

высшегопрофессионального образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

филиал в г.Пятигорске.

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: ПЛАНОВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯРАБОТА

НА ТЕМУ: «Анализ демографическихпоказателей

Ставропольского края»

 

Выполнила:

Беканова А.А.

 

Проверила:

Битюцкая Н.И.

 

 

 

Пятигорск 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ. 3

1.    ПОНЯТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. 4

2.    АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 6

3. ПУТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ. 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 23

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире существует множествоглобальных проблем.

Всеони  взаимосвязаны и могут быть решены толькосовместными усилиями всего человечества. 

Демографическиепроблемы – часть глобальных проблем, важность и значимость которых  в настоящее время  признана всеми государствами.

Существует закон соответствия социально-экономического идемографического развития общества, согласно которому между

количественно-качественными  характеристиками населения и параметрамиразвития экономики и социальной сферы существует прямая зависимость.  В связи с этим, при выработке основных направленийсоциально-экономического развития регионов России  в XXI веке крайнеактуальным является исследование демографической ситуации.

Объект исследованияданной работы - демографическая ситуация в Ставропольском крае,  предмет исследования – демографическиепроцессы, протекающие в Ставропольском крае.

Цель данной работы - проанализировать демографические процессы,протекающие в Ставропольском крае и выяснить возможные причины происходящих

изменений.

Для достиженияпоставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализироватьсостав населения и тенденции рождаемости, а также структуру смертности

населения.

2.  Изучить миграционную ситуацию вСтавропольском крае.

3. Охарактеризовать  основные показатели  динамики  населения и проанализировать эти показатели.

4. Выяснить причины происходящих изменений.

5.Предложить возможные пути решения социальных последствий демографических

тенденций.

1.               ПОНЯТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.  

Демография как наука существует  сянваря 1662 г., когда в Лондоне появилась книга Джона Граунта:

"Естественные и политические наблюдения, перечисленные в прилагаемом

оглавлении и сделанные на основе бюллетеней о смертности. По отношению к

управлению, религии, торговле, росту, воздуху, болезням и другим изменениям

названного города. Сочинение Джона Граунта, гражданина Лондона".

Слово "демография" образовано из двух греческих слов:"демос" – народ  и"графо" - пишу. Если расшифровать это словосочетание,  оно означает "народоописание", илиописание населения.

Демографическая ситуация - это сложившееся в данной территориальнойгруппе населения соотношение величин рождаемости, смертности, миграционной

подвижности и тенденции их изменения, создающие в данное время определенную

половозрастную структуру населения, определенную динамику его численности и

условия его дальнейшего воспроизводства. 

Анализ демографических показателей СК.docx
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