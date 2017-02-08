Анализ демографических показателей Ставропольского
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Министерствообразования и науки Российской Федерации
Федеральноегосударственное автономное образовательное учреждение
высшегопрофессионального образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
филиал в г.Пятигорске.
РЕФЕРАТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ: ПЛАНОВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯРАБОТА
НА ТЕМУ: «Анализ демографическихпоказателей
Ставропольского края»
Выполнила:
Беканова А.А.
Проверила:
Битюцкая Н.И.
Пятигорск 2015г.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. 3
1. ПОНЯТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. 4
2. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 6
3. ПУТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ. 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 23
ВВЕДЕНИЕ
В современном мире существует множествоглобальных проблем.
Всеони взаимосвязаны и могут быть решены толькосовместными усилиями всего человечества.
Демографическиепроблемы – часть глобальных проблем, важность и значимость которых в настоящее время признана всеми государствами.
Существует закон соответствия социально-экономического идемографического развития общества, согласно которому между
количественно-качественными характеристиками населения и параметрамиразвития экономики и социальной сферы существует прямая зависимость. В связи с этим, при выработке основных направленийсоциально-экономического развития регионов России в XXI веке крайнеактуальным является исследование демографической ситуации.
Объект исследованияданной работы - демографическая ситуация в Ставропольском крае, предмет исследования – демографическиепроцессы, протекающие в Ставропольском крае.
Цель данной работы - проанализировать демографические процессы,протекающие в Ставропольском крае и выяснить возможные причины происходящих
изменений.
Для достиженияпоставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализироватьсостав населения и тенденции рождаемости, а также структуру смертности
населения.
2. Изучить миграционную ситуацию вСтавропольском крае.
3. Охарактеризовать основные показатели динамики населения и проанализировать эти показатели.
4. Выяснить причины происходящих изменений.
5.Предложить возможные пути решения социальных последствий демографических
тенденций.
1. ПОНЯТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.
Демография как наука существует сянваря 1662 г., когда в Лондоне появилась книга Джона Граунта:
"Естественные и политические наблюдения, перечисленные в прилагаемом
оглавлении и сделанные на основе бюллетеней о смертности. По отношению к
управлению, религии, торговле, росту, воздуху, болезням и другим изменениям
названного города. Сочинение Джона Граунта, гражданина Лондона".
Слово "демография" образовано из двух греческих слов:"демос" – народ и"графо" - пишу. Если расшифровать это словосочетание, оно означает "народоописание", илиописание населения.
Демографическая ситуация - это сложившееся в данной территориальнойгруппе населения соотношение величин рождаемости, смертности, миграционной
подвижности и тенденции их изменения, создающие в данное время определенную
половозрастную структуру населения, определенную динамику его численности и
условия его дальнейшего воспроизводства.