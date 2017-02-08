Анализ демографических показателей Ставропольского

Министерствообразования и науки Российской Федерации

Федеральноегосударственное автономное образовательное учреждение

высшегопрофессионального образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

филиал в г.Пятигорске.

РЕФЕРАТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: ПЛАНОВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯРАБОТА

НА ТЕМУ: « Анализ демографическихпоказателей

Ставропольского края»

Выполнила:

Беканова А.А.

Проверила:

Битюцкая Н.И.

Пятигорск 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. ПОНЯТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. 4

2. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 6

3. ПУТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ. 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 23

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире существует множествоглобальных проблем.

Всеони взаимосвязаны и могут быть решены толькосовместными усилиями всего человечества.

Демографическиепроблемы – часть глобальных проблем, важность и значимость которых в настоящее время признана всеми государствами.

Существует закон соответствия социально-экономического идемографического развития общества, согласно которому между

количественно-качественными характеристиками населения и параметрамиразвития экономики и социальной сферы существует прямая зависимость. В связи с этим, при выработке основных направленийсоциально-экономического развития регионов России в XXI веке крайнеактуальным является исследование демографической ситуации.

Объект исследованияданной работы - демографическая ситуация в Ставропольском крае, предмет исследования – демографическиепроцессы, протекающие в Ставропольском крае.

Цель данной работы - проанализировать демографические процессы,протекающие в Ставропольском крае и выяснить возможные причины происходящих

изменений.

Для достиженияпоставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализироватьсостав населения и тенденции рождаемости, а также структуру смертности

населения.

2. Изучить миграционную ситуацию вСтавропольском крае.

3. Охарактеризовать основные показатели динамики населения и проанализировать эти показатели.

4. Выяснить причины происходящих изменений.

5.Предложить возможные пути решения социальных последствий демографических

тенденций.

1. ПОНЯТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.

Демография как наука существует сянваря 1662 г., когда в Лондоне появилась книга Джона Граунта:

"Естественные и политические наблюдения, перечисленные в прилагаемом

оглавлении и сделанные на основе бюллетеней о смертности. По отношению к

управлению, религии, торговле, росту, воздуху, болезням и другим изменениям

названного города. Сочинение Джона Граунта, гражданина Лондона".

Слово "демография" образовано из двух греческих слов:"демос" – народ и"графо" - пишу. Если расшифровать это словосочетание, оно означает "народоописание", илиописание населения.

Демографическая ситуация - это сложившееся в данной территориальнойгруппе населения соотношение величин рождаемости, смертности, миграционной

подвижности и тенденции их изменения, создающие в данное время определенную

половозрастную структуру населения, определенную динамику его численности и

условия его дальнейшего воспроизводства.