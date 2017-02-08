Сравнительный анализ технологий проектирования для
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Министерствообразования и науки Российской Федерации
Федеральноегосударственное автономное образовательное учреждение
высшегопрофессионального образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
филиал в г.Пятигорске.
РЕФЕРАТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ: ПЛАНОВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯРАБОТА
НА ТЕМУ: «Сравнительныйанализ технологий проектирования для создания интернет-магазина»
Выполнила:
Беканова А.А.
Проверила:
Битюцкая Н.И.
Пятигорск2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. 3
1. ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 6
1.1 Языки разметкиweb-страниц. 7
1.2 Языкипрограммирования web-страниц. 13
1.3 Системыуправления контентом. 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ.. 32
ВВЕДЕНИЕ
Созданиеи совершенствование компьютеров привело к созданию новых технологий в различных
сферах научной и практической деятельности. Одним из важнейших достижений
человечества является Интернет, способный связывать миллионы компьютеров по
всему миру. Интернет – это современноеинформационное пространство со своими неповторимыми правилами, новыми законами
и реальностью, которая зачастую отличается от привычной для нас реальности.
Благодарядоступности Интернета, предприятия и организации имеют возможность информировать
потенциальных клиентов о своих товарах и услугах высокоскоростным и экономичным
способом, организовав свой web-сайт. Для каждой компании наличие собственного
сайта - это большое преимущество, поскольку появляется возможность увеличения клиентской
базы за достаточно короткий срок, ведь это эффективная реклама,
позволяющая сэкономить немалые средства.Поэтому возникает необходимость в разработке интернет-магазина для предприятии.
Интернет-магазин– это инструмент, который с наименьшими затратами способствует успешному
ведению бизнеса. Он совмещает низкую стоимость и высокую результативность. С
помощью интернет-магазина компании не только расширяют свое влияние на рынке
товаров и услуг и увеличивают базу клиентов, но и повышают популярность своего бренда.
Средиторговых компаний интернет-магазины пользуются особой популярностью. Статистика говорит о том, что за последнеедесятилетие электронная коммерция в России поднялась на совершенно новый уровень.
В разы выросло количество пользователей Интернет, огромное количество компаний
открыли интернет-магазины, а многие обычные магазины продублировали свой бизнес
в сети.
Современныеweb-технологии не стоят на месте. Скаждым годом появляются усовершенствованные версии программ и различные
проекты. Растутвозможности и интернет-технологий. В связи с этим, необходимо строить гибкий,
управляемый данными и довольно быстро реагирующий на меняющиеся запросы
посетителей, web-сайт. Рынок программ для создания web-приложенийпостоянно расширяется. Часто при создании сайта разработчикам трудно выбрать из
этого большого изобилия необходимое емусредство. Разработчик должен четко представлять себе, каким должен бытьинтернет-магазин, каким способами можно обеспечить его прибыльность и как вести
учет расходов. Существует огромный выбор российской и иностранной литературы по
созданию интернет-магазина, но начинающему специалисту сложновыбрать способ, который удовлетворял бы его потребностям. Также вызывает
трудности и специфичный язык написания работ по разработке интернет-магазина.
И все-же, каксреди большого разнообразия средств и методов создания интернет-магазинов
выбрать наиболее оптимальныйдля компании?
Всевышеуказанное и обуславливает актуальность данного исследования.
Цель данной работы –изучение и проведение сравнительногоанализа технологий проектирования для создания интернет-магазина.
Для достиженияпоставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучитьразличные технологии проектирования для создания интернет-магазина.
2. Выявить наиболее популярные иэффективные технологии проектирования.
3. Выявитькритерии и выполнить сравнение данных технологийпроектирования.
4. Определитьсущественные достоинства и недостатки их использования.
Объект исследования – технологиипроектирования для создания интернет-магазина. Предмет исследования – сравнение технологий проектирования для создания интернет-магазина.
1. ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
На сегодняшний деньсуществует несколько подходов к созданию электронного магазина. Разумеется,
каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Очевидно, что с точкизрения бизнеса необходимо минимизировать время создания магазина и выбрать оптимальное решение покритерию цена / качество.
При разработке сайтов до сих пор широко используются системына базе HTML с использованием дополнительных решений. Однако поскольку в эти
системы добавляются в том или ином виде элементы программирования, возникает вопрос:
«Стоит ли основывать систему на отдельных HTML-страницах или лучше взять за
основу некоторый общий программный код и единую структуру данных?».
Рассмотрим наиболеераспространенные и популярные технологии, для создания web-сайтов: языки разметки и программированияweb-страниц, инструменты разработки и управления веб-контента
и приложений для web, средства интеграции веб-контентом
и приложений в web (см. рисунок 1.1).
Рисунок 1.1 –Группировка технологий проектирования для создания web-сайтов
При создании веб-сайтаследует выбирать наиболее подходящие технологии.
1.1 Языки разметки web-страниц