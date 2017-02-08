Сравнительный анализ технологий проектирования для

Министерствообразования и науки Российской Федерации

Федеральноегосударственное автономное образовательное учреждение

высшегопрофессионального образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

филиал в г.Пятигорске.

РЕФЕРАТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: ПЛАНОВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯРАБОТА

НА ТЕМУ: « Сравнительныйанализ технологий проектирования для создания интернет-магазина»

Выполнила:

Беканова А.А.

Проверила:

Битюцкая Н.И.

Пятигорск2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 6

1.1 Языки разметкиweb-страниц. 7

1.2 Языкипрограммирования web-страниц. 13

1.3 Системыуправления контентом. 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 31

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ.. 32

ВВЕДЕНИЕ

Созданиеи совершенствование компьютеров привело к созданию новых технологий в различных

сферах научной и практической деятельности. Одним из важнейших достижений

человечества является Интернет, способный связывать миллионы компьютеров по

всему миру. Интернет – это современноеинформационное пространство со своими неповторимыми правилами, новыми законами

и реальностью, которая зачастую отличается от привычной для нас реальности.

Благодарядоступности Интернета, предприятия и организации имеют возможность информировать

потенциальных клиентов о своих товарах и услугах высокоскоростным и экономичным

способом, организовав свой web-сайт. Для каждой компании наличие собственного

сайта - это большое преимущество, поскольку появляется возможность увеличения клиентской

базы за достаточно короткий срок, ведь это эффективная реклама,

позволяющая сэкономить немалые средства.Поэтому возникает необходимость в разработке интернет-магазина для предприятии.

Интернет-магазин– это инструмент, который с наименьшими затратами способствует успешному

ведению бизнеса. Он совмещает низкую стоимость и высокую результативность. С

помощью интернет-магазина компании не только расширяют свое влияние на рынке

товаров и услуг и увеличивают базу клиентов, но и повышают популярность своего бренда.

Средиторговых компаний интернет-магазины пользуются особой популярностью. Статистика говорит о том, что за последнеедесятилетие электронная коммерция в России поднялась на совершенно новый уровень.

В разы выросло количество пользователей Интернет, огромное количество компаний

открыли интернет-магазины, а многие обычные магазины продублировали свой бизнес

в сети.

Современныеweb-технологии не стоят на месте. Скаждым годом появляются усовершенствованные версии программ и различные

проекты. Растутвозможности и интернет-технологий. В связи с этим, необходимо строить гибкий,

управляемый данными и довольно быстро реагирующий на меняющиеся запросы

посетителей, web-сайт. Рынок программ для создания web-приложенийпостоянно расширяется. Часто при создании сайта разработчикам трудно выбрать из

этого большого изобилия необходимое емусредство. Разработчик должен четко представлять себе, каким должен бытьинтернет-магазин, каким способами можно обеспечить его прибыльность и как вести

учет расходов. Существует огромный выбор российской и иностранной литературы по

созданию интернет-магазина, но начинающему специалисту сложновыбрать способ, который удовлетворял бы его потребностям. Также вызывает

трудности и специфичный язык написания работ по разработке интернет-магазина.

И все-же, каксреди большого разнообразия средств и методов создания интернет-магазинов

выбрать наиболее оптимальныйдля компании?

Всевышеуказанное и обуславливает актуальность данного исследования.

Цель данной работы –изучение и проведение сравнительногоанализа технологий проектирования для создания интернет-магазина.

Для достиженияпоставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучитьразличные технологии проектирования для создания интернет-магазина.

2. Выявить наиболее популярные иэффективные технологии проектирования.

3. Выявитькритерии и выполнить сравнение данных технологийпроектирования.

4. Определитьсущественные достоинства и недостатки их использования.

Объект исследования – технологиипроектирования для создания интернет-магазина. Предмет исследования – сравнение технологий проектирования для создания интернет-магазина.

1. ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

На сегодняшний деньсуществует несколько подходов к созданию электронного магазина. Разумеется,

каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Очевидно, что с точкизрения бизнеса необходимо минимизировать время создания магазина и выбрать оптимальное решение покритерию цена / качество.

При разработке сайтов до сих пор широко используются системына базе HTML с использованием дополнительных решений. Однако поскольку в эти

системы добавляются в том или ином виде элементы программирования, возникает вопрос:

«Стоит ли основывать систему на отдельных HTML-страницах или лучше взять за

основу некоторый общий программный код и единую структуру данных?».

Рассмотрим наиболеераспространенные и популярные технологии, для создания web-сайтов: языки разметки и программированияweb-страниц, инструменты разработки и управления веб-контента

и приложений для web, средства интеграции веб-контентом

и приложений в web (см. рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 –Группировка технологий проектирования для создания web-сайтов

При создании веб-сайтаследует выбирать наиболее подходящие технологии.

1.1 Языки разметки web-страниц