СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ УЧЕТ

Статью выложила не до конца!

УДК 00:004.01

СИСТЕМНЫЙАНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ УЧЕТА ЗАКАЗОВ ПРОДУКЦИИ

А.А.Беканова

Научныйруководитель – Р.А. Мамедов

Институт сервиса, туризма идизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный

университет» в г.Пятигорске. 357500, Пятигорск, пр. 40 летОктября, 56. Тел.: +7 (8793) 33-34-21. E-mail:foshka-18@mail.ru.

В данной статье рассмотреныособенности бизнес-процессов торговых предприятий, выявлены проблемные зоны, изучены

существующие программные продукты для решения данной проблемы, а также

предложены собственные методики решения данной проблемы путем внедрения

автоматизированной подсистемы учета заказов продукции.

Ключевые слова: бизнес-процессы,автоматизированные подсистемы, торговый представитель.

В условияхсовременного рынка торговые предприятия на российском рынке оказались

в нелегком положении. С одной стороны производители диктуют правила

игры, с другой — развивающиеся розничные сети, с третьей — рост

конкуренции, продиктованной развитыми технологиями ведения бизнеса.

В подобных условиях особенно остро встают вопросы снижения издержек

и увеличения эффективности работы служб, участвующих

в бизнес-процессах. Большая часть проблем решается внедрением

автоматизированных систем, позволяющих исключить ошибки в оформлении

торговых операций, оптимизировать документооборот, сократить прямые издержки,

связанных с несовершенством технологии продаж.

Актуальностьрассматриваемой проблемы заключается в том, что автоматизирование процесса

учета заказов продукции предоставит компании возможность быть доступной для

клиента 24 часа в сутки, позволит ускоритьдокументооборот, сократить ручные операции, тем самым улучшить качество

обслуживания клиентов и повысить эффективность труда, следовательно,увеличить продажи в масштабах всей фирмы.

Объектисследования – реализация продукции торговыми представителями.

Предметисследования – системный анализ реализации продукции торговыми представителями.

Целью данногоисследования является получение результатов системного анализа автоматизированных

подсистем, предназначенных для учета заказов продукции.

Для достижения поставленной целинеобходимо решить следующие задачи:

1. Изучитьсуществующие программные продукты для решения данной проблемы.

2. Проанализироватьсхему функциональных процессов.

3. Рассмотретьсуществующие программные продукты и определить существенные достоинства и

недостатки этих систем.

4. Предложитьсобственные методики решения данной проблемы на основании изученного материала.

Деятельностьсовременных торговых компаний основана на сложных бизнес-системах, для

исследования которых применяются методы системного анализа. Основным

целеопределяющим свойством сложной системы является комплекс протекающих в ней взаимосвязанных

процессов. Применительно к бизнес-системам понятие процесса трактуется как

бизнес-процесс, характеризующий совокупность взаимосвязанных и

взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы процесса в его

выходы.