СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ УЧЕТ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статью выложила не до конца!
УДК 00:004.01
СИСТЕМНЫЙАНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ УЧЕТА ЗАКАЗОВ ПРОДУКЦИИ
А.А.Беканова
Научныйруководитель – Р.А. Мамедов
Институт сервиса, туризма идизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет» в г.Пятигорске. 357500, Пятигорск, пр. 40 летОктября, 56. Тел.: +7 (8793) 33-34-21. E-mail:foshka-18@mail.ru.
В данной статье рассмотреныособенности бизнес-процессов торговых предприятий, выявлены проблемные зоны, изучены
существующие программные продукты для решения данной проблемы, а также
предложены собственные методики решения данной проблемы путем внедрения
автоматизированной подсистемы учета заказов продукции.
Ключевые слова: бизнес-процессы,автоматизированные подсистемы, торговый представитель.
В условияхсовременного рынка торговые предприятия на российском рынке оказались
в нелегком положении. С одной стороны производители диктуют правила
игры, с другой — развивающиеся розничные сети, с третьей — рост
конкуренции, продиктованной развитыми технологиями ведения бизнеса.
В подобных условиях особенно остро встают вопросы снижения издержек
и увеличения эффективности работы служб, участвующих
в бизнес-процессах. Большая часть проблем решается внедрением
автоматизированных систем, позволяющих исключить ошибки в оформлении
торговых операций, оптимизировать документооборот, сократить прямые издержки,
связанных с несовершенством технологии продаж.
Актуальностьрассматриваемой проблемы заключается в том, что автоматизирование процесса
учета заказов продукции предоставит компании возможность быть доступной для
клиента 24 часа в сутки, позволит ускоритьдокументооборот, сократить ручные операции, тем самым улучшить качество
обслуживания клиентов и повысить эффективность труда, следовательно,увеличить продажи в масштабах всей фирмы.
Объектисследования – реализация продукции торговыми представителями.
Предметисследования – системный анализ реализации продукции торговыми представителями.
Целью данногоисследования является получение результатов системного анализа автоматизированных
подсистем, предназначенных для учета заказов продукции.
Для достижения поставленной целинеобходимо решить следующие задачи:
1. Изучитьсуществующие программные продукты для решения данной проблемы.
2. Проанализироватьсхему функциональных процессов.
3. Рассмотретьсуществующие программные продукты и определить существенные достоинства и
недостатки этих систем.
4. Предложитьсобственные методики решения данной проблемы на основании изученного материала.
Деятельностьсовременных торговых компаний основана на сложных бизнес-системах, для
исследования которых применяются методы системного анализа. Основным
целеопределяющим свойством сложной системы является комплекс протекающих в ней взаимосвязанных
процессов. Применительно к бизнес-системам понятие процесса трактуется как
бизнес-процесс, характеризующий совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы процесса в его
выходы.