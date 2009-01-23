Цвет в живописи
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15 лет назад
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Контрольная работа по искусствоведению. состоит из введения, основной части, заключения и списка ли-ры. Описание научных исследований о природе цвете и о применинии его в разных техниках живописи.
Цвет в живописи.doc
90 КБ