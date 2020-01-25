ИРМАГ (IRMAG) - подтвержденный класс обслуживания

Добавлена
4 года назад
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В тексте на Главную страницу сайта  более четко структурирована информация об интернет-магазине  ИРМАГ (IRMAG). Рельефно выделены конкурентные преимущества, подчеркнута регулярность проведения совместных презентаций интернет-магазина с поставщиками товаров. Сделан упор на основаниях внесения имени ИРМАГ (IRMAG) в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания. 

Копирайтер-Портфолио-ИРМАГ(IRMAG)-подтвержденный класс обслуживания.docx
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