ИРМАГ (IRMAG) - подтвержденный класс обслуживания

В тексте на Главную страницу сайта более четко структурирована информация об интернет-магазине ИРМАГ (IRMAG). Рельефно выделены конкурентные преимущества, подчеркнута регулярность проведения совместных презентаций интернет-магазина с поставщиками товаров. Сделан упор на основаниях внесения имени ИРМАГ (IRMAG) в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.