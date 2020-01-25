О нас. Клининг - наш бизнес...

В текст на Главную страницу сайта (раздел "О нас") клининговой компании добавлена нестандартная история ее возникновения. Более выигрышно преподнесен факт недолгой работы фирмы на рынке. Приведен пример, ярко характеризующий заботу персонала компании о своих клиентах. Подробно описана идеология бизнеса. Четко определена целевая аудитория и приведены ценовые ориентиры работы компании.