Перенос резервуаров

Переносрезервуаров стальных для хранения нефтепродуктов, воды, жидких аммиачных

удобрений, растительных масел выполняется нашим предприятием с 1994 года.

Особенность переноса резервуаров бывших в эксплуатации является экономия

средств. Резервуары, бывшие в эксплуатации в своем большинстве пригодны к

дальнейшей эксплуатации. При необходимости мы выполняем частичный ремонт

резервуара после его переноса на новое место эксплуатации и предоставляем

гарантию сроком 5 лет. Переносрезервуаров бывших в эксплуатации уменьшает общие затраты по сравнению с

приобретением нового резервуара, его перевозкой и последующим монтажом в

среднем до 40%, срок службы перенесенных резервуаров бывших в эксплуатации

составляет десятки лет при правильном выполнении указанных работ. Стальныевертикальные цилиндрические резервуары является наиболее дешевым средством для

хранения растительных масел, глицерина, патоки, нефтепродуктов, воды и других

жидкостей. Массогабаритныехарактеристики переносимых нашем предприятием резервуаров: - РВС100 куб.м., высота – 6 м., диаметр – 4,9 м., вес – 8,2 тонны; - РВС400 куб.м., высота – 7,5 м., диаметр – 8,5 м., вес – 18,0 тонн; - РВС700 куб.м., высота – 9 м., диаметр – 10,43 м., вес – 26,0 тонн; - РВС1000 куб.м., высота – 12 м., диаметр – 10,43 м., вес – 32,0 тонны; - РВС2000 куб.м., высота – 12 м., диаметр – 15,2 м., вес – 59,0 тонн; - РВС5000 куб.м., высота – 15 м., диаметр – 21,0 м., вес – 130,0 тонн. Переносрезервуаров начинается с подготовки площадки для демонтажа. Следующий этап –

это сам демонтаж методом сворачивания в рулон. Следующий немаловажный этап —

это перевозка металлоконструкций резервуара. Затем следует монтаж резервуаров,

также начинающийся с подготовки площадки. Бетонное основание (фундамент)

проверяют на соответствие техническим требованиям. Все работы по демонтажу,

перевозке и монтажу резервуаров, выполняется с соблюдением требований

ВБН.В-22-58-2-94, СНиП 3-18-75.