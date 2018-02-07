Резервуары вертикальные РВС 100-10000 куб. м.

Резервуары вертикальные РВС 100-10000куб. м., монтажные работы.Доначала основных монтажных работ необходимо выполнить следующие работы: получить

все разрешительные документы в том числе наряд-допуск и проект производства

работ, все рабочие и ИТР должны пройти инструктажи, быть обеспечены спецодеждой

и средствами защитыМонтажвертикальных резервуаров подразумевает сборку и установку всех

металлоконструкций, изготовленных на заводе. Сегодня монтаж резервуаров РВС

осуществляется тремя основными методами: листовым, рулонным и комбинированным.

При листовом методе на заводе производят листовые заготовки, которые

свариваются и монтируются в резервуарные металлоконструкции на строительной

площадке. Рулонный монтаж вертикальных резервуаров предполагает сваривание

отдельных подготовленных стальных листов и сворачивание полученного

полотнища в рулон на заводе-изготовителе. Комбинированный метод предусматривает

возможность применения листового и рулонного монтажа резервуара.Какправило, при возведении вертикальных резервуаров, монтаж осуществляется в два

этапа: подготовительные работы по устройству строительной площадки

и монтаж металлоконструкций резервуара.Оттщательности подготовительных работ зависит скорость и качество выполнения

последующего этапа — монтажа вертикальных стальных резервуаров. Устройство

строительной площадки включает: установку подмостей, люлек, устройство

временных дорог, обеспечение подъездных путей для кранов, подведение

энергоснабжения. Этому этапу уделяется особое внимание при монтаже резервуаров

высотой более 12метров, кроме того, важным фактором является правильный выбор

монтажных механизмов: и грузоподъёмных кранов.Навтором этапе возводятся резервуарные металлоконструкции: монтаж резервуара

начинают с монтажа днища. Затем устанавливают стенку резервуара, рулон которой

с помощью крана из горизонтального положения переводят в вертикальное. Затем,

постепенно разворачивая рулон, стенку приваривают к днищу с использованием

приспособлений.Послезавершения монтажа вертикального резервуара, конструкция проходят контроль

качества, и проводят гидравлические испытания (налив воды до верхней

отметки). После испытаний приваривание к резервуару каких-либо дополнительных

элементов запрещен.