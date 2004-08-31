Стаття про ожиріння

Вчені виявили приховану основну причину наполегливого жирового відкладення в животі, і це вас здивує... Маєте проблеми зі слабкою енергією та наполегливим жиром у животі, який просто не хоче йти? Виявляється, це не ваша вина.



У 2023 році престижна група наукових дослідників виявила один спільний фактор у всіх жінок та чоловіків з надмірною вагою - порушену функцію печінки. А що є спільним для худих людей? Оптимальна робота печінки!



Як ви, ймовірно, знаєте, одна з головних функцій вашої печінки - очищення вашого організму від усіх хімічних речовин і токсинів, з якими ви стикаєтеся через їжу, медикаменти, алкоголь та оточуюче середовище.



Але ваша печінка також є жировою пічкою для всього організму.



Усе, що ви їсте або п'єте, врешті-решт потрапляє до печінки для подальшої обробки.



Потім печінка вирішує, чи буде їжа, яку ми споживаємо, незалежно від її корисності чи шкідливості, згоратися як енергія, чи буде вона накопичуватися як непривабливий жировий відклад.



На жаль, щоденно ми споживаємо понад 85 000 токсичних речовин через їжу, яку ми споживаємо, воду, яку п'ємо, та повітря, яке ми дихаємо, що вражає наші печінки.



Що гірше, ці сучасні токсини сильно пошкоджують конкретні клітини печінки, відповідальні за переробку їжі та жиру в енергію.



Це призводить до повільного обміну речовин, слабкої енергії та зайвого жиру в животі.



Але чудова новина полягає в тому, що дослідження показують, що при оптимальній роботі печінки ваші печінкові клітини можуть бути до 14 разів ефективнішими у згорянні жиру та калорій автоматично.