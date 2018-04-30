Статья с полным раскрытием темы

Уход за антуриумом или мужским счастьем

Антуриум является очень красивым, удивительным цветком, родиной которого принято считать Южную и Центральную Америку. Это комнатное домашнее растение из семейства Ароидных. Этот цветок популярен не только из-за своего удивительного внешнего вида, уникальной формы цветков. Считается, что он способен приносить своим обладателям удачу, привлекать деньги, бороться с невзгодами. Благодаря особенной форме цветка, среди народа пошло поверье, что он способен увеличивать мужскую силу, благодаря чему получил название «мужское счастье». Подробно рассмотрим как нужно ухаживать за растением, каковы особенности его содержания дома.

Уход за Мужским счастьем после покупки

Приобретая цветок Антуриума вы возлагаете на себя большую ответственность, ведь он крайне привередлив в уходе, требует к себе особого внимания. Необходимо заранее ознакомиться со всеми рекомендациями по содержанию растения у себя дома, изучить особенности его выращивания.

Первоначально требуется подобрать правильный горшок, где он будет существовать. Конечно, вы могли приобрести сгоршком, наполненным специальной землей, но мы этот случай рассматривать не будем.

Как бы удивительно это не звучало, горшок для антуриума должен быть максимально тесным. Они не любят обширные пространства, тратя всю свою энергию на разрастание корней, а почва закисляется. Листья при этом остаются редкими, растение не будет цвести. Это не относится к ширине емкости. Простор для корней в длину будет даже кстати. Удобно расположившись, закрепившись в своем «домике», стебли обширно покроются листвой.

Наполнять горшок следует смесью из почвы с керамзитом. Рекомендуется менять субстрат каждый год по весне. Это необходимо для того, чтобы антуриум цвел. Цветок любит кислород. Можно смешать почву с торфом и мхом, а по бокам горшка проделать небольшие отверстия, которые обеспечат активное поступление кислорода к корням. В цветочных магазинах продается специальная почва для выращивания Антуриума, первичные рекомендации пообработке.

Условия выращивания

Антуриум имеет несколько видов, которые отличаются от своих собратьев не только внешними качествами и ароматом, а требуют к себе особый уход, отличный от других растений семейства ароидных.

Интересно!Наиболее популярен вид Андрэ Дакота, цветки которого имеют ярко-красный лакированный цвет, а отросток колеблется в бежевых и пастельных тонах светлых оттенков.

Температура

Так как Антуриум является тропическим растением, он теплолюбив. Круглый год в помещении придется поддерживать температуры, пригодные для его существования. В летнее время дома должно быть от 20 до 28 градусов. При этом стоит уберегать его от прямых солнечных лучей, которые могут стать для него губительными.

Зимой температуру воздуха можно поддерживать от 15 до 20 градусов. При этом можно ускорить процесс его цветения, повысив температуру до летних стандартов. Но обязательно нужно выждать время, чтобы растение заложило почки при температурах 16-18 градусов. После уже можно повышать теплоту.

Влажность воздуха

Как и тепло, «Мужское счастье» любит влажный воздуха, который преобладает в его тропических местах обитания. Нужно обеспечить ему достойное увлажнение. Но не стоит переусердствовать. т.к. из-за переизбытка воды корни могут начать подгнивать.

Поставьте под горшок с растением поддон, наполненный увлажненной галькой. Периодически нужно слегка опрыскивать крону из пульверизатора. Можно протирать листья влажной тряпочкой. На соцветия вода попадать не должна.

Можно приобрести увлажнитель воздуха и расположить его в комнате с растением. Влажность воздуха должна быть отрегулирована на 80%. Поставьте рядом с Антуриусом емкость с водой. Ее испарения создадут эффект тропиков для домашнего питомца.

Освещение

Цветок любит рассеянный и мягкий свет. Без должного освещения он может отказаться цвести и будет выглядеть вяло. Никогда не позволяйте цветку находиться под прямыми солнечными лучами. Ультрафиолетовое излучение способно нанести нежному растению ожоги и даже погубить его.

Горшок нужно располагать на окнах, выходящих на восток или северо-запад. Если таковых не имеется, то поставьте его в полутени, на расстоянии метра от окна.

Зимой, когда «Мужскому счастью» особенно нужен свет, поместите растение на подоконник, окна которого выходят на юг.

Выбираем место куда поставить

Разобравшись с особенностями его обитания и предпочтениями, остается разобраться, куда же поставить цветок? Идеально будет место в восточной части комнаты, где рядом расположено окно, которое будет снабжать его светом. Но нужно позаботиться, чтобы цветок не столкнулся со сквозняками. Если окна пластиковые, то можно не переживать и расположить его на подоконнике. Нужно выбрать ту часть комнаты, на которую попадает свет, но не «гуляет» ветер.

Не размещайте его рядом с электрическими приборами. Излучение, исходящее от них, не только вредно для «Мужского счастья», а и поглощает его положительную энергетику. Не стоит ставить его около радиаторов и других искусственных производителей тепла.

Если у Вас есть ванная комната, в которой имеется окно, то поместите растение перед ним на зимний период. Он получит необходимую влажность для существования и естественное тепло от испарений воды. Летом его можно поставить в гостиную или спальню.

Любопытно! По фен шую советуют ставить растение именно в восточной части дома. Считается, что он будет иметь максимальную энергетику.

Как выглядит в интерьере?

Цветки Антуриума очень популярны среди тех, кто ценит красоту и привык радоваться мелочам. Его яркий внешний вид способен разбавить скучный интерьер комнаты и добавить ту нотку, которой не хватало.

Так как «Мужское счастье» включает в себя более 800 видов, то можно подобрать его расцветку и внешний вид, основываясь на дизайн квартиры. Нужно учитывать, что в зависимости от вида может отличаться и запах цветка. Аромат варьируется от нежнейшего и приятного, до резкого и зловонного.

Больше всего он пользуется популярностью у художников и фотографов, которые предпочитают устраивать фотосессию на его фоне или включать его к составу натюрморта. Антуриум радует не только глаз, но и способен очищать энергетику дома, перерабатывая ее из отрицательной в хорошую. У его обладателей, как правило, всегда все дела проходят легко и имеют положительный результат.

Условия цветения

Чтобы заставить этого привереду порадовать вас красивыми бутонами, нужно постоянно держать его в пригодных для существования условиях. Помимо этого нужно баловать растение добавками и витаминами.

1. Поливать Антуриум лучше отстоявшейся отфильтрованной водой комнатной температуры. Вода должна быть без примесей. Не допускайте застаивания воды.

2. Обложите верхний слой почвы сфагнумом, чтобы не допустить возможность пересыхания по жаре.

3. Если вы решили поставить горшок на окно, выходящее на южную сторону, то затемните его с помощью тюля или сдвиньте в угол окна.

4. Зимой растению нужно обеспечить дополнительный искусственный свет. Можно направить на него лучи настольной лампы.

5. Частая перестановка цветка может пагубно на нем сказаться. Делать это лучше всего 2 раза в год. Весной и осенью.

6. Если «Мужское счастье» начал цвести, то уберите его в затемненное место, спрятав от ярких лучей света.

7. В период цветения полив цветка увеличивают. Не стоит забывать о периодическом опрыскивании листьев и стебельков с помощью пульверизатора.

Пересадка

«Мужское счастье» требует постоянной пересадки. Обязательно стоит пересадить его сразу после покупки приобретения, подобрав оптимальный горшок и состав почвы. Юный цветок нужно пересаживать один раз в год, а по мере взросления сократить до раза в два три года.

Во время этого действия нужно быть предельно осторожным, ведь Антуриум является очень хрупким цветком, а его корни чувствительны к любым повреждениям. Если получилось, что вы задели корень, то засыпьте место ранения активированным углем.

Совет! Если вы ни разу не пересаживали цветы, то попросите вашего знакомого, имеющего подобный опыт, поприсутствовать при этом. Так вы исключите возможность ошибиться, а советы опытного цветовода будут кстати.

Аккуратно придерживайте растение и засыпайте горшок специальной смесью из грунта, мха и земли. Старайтесь как можно меньше тревожить растение. После пересадки растение нужно обильно полить, чтобы вода утрамбовала землю и успокоила растение, получившее стресс.

Посадка

Сажать его следует в специально подготовленную почву, состоящую из смеси различных добавок. Так как он является тропическим растением, где его естественная среда обитания рыхлая и мягкая почва, то обычная земля ему не подойдет.

Нужно обеспечить достойное поступление кислорода в корни домашнего питомца. Цветок не любит известь. Земля должна иметь слабую кислотную реакцию. Лучше всего смешать древесный перегной, уголь, мох, субстрат для цветущих растений, субстрат для азалий.

Очень важно соблюдать пропорции в приготовлении смеси. Переизбыток того или иного субстрата может пагубно сказаться на здоровье питомца.

Размножение

К размножению растения нужна подходить с особой аккуратностью. Ошибка может привести к тому, что он погибнет. Неопытным домохозяйкам не рекомендуется самостоятельно заниматься этим вопросом.

Существует несколько способов размножения:

- С помощью верхушки, аккуратно срезав ее со стебля и укоренив в емкости с водой;

- Стеблевыми отпрысками, прорастающих на корнях;

- Прибегнув к делению корней родильного куста с помощью острого ножа.

Обрезка

После периода цветения, когда бутоны утратили свою жизнеспособность, их нужно обрезать. Делать это нужно с осторожностью. Возьмите остро заточенный нож и у самого основания бутона срежьте цветок. Ранку можно присыпать активированным углем.

Можно дождаться, когда покрывало соцветия высохнет и аккуратно удалить его. Сердцевина сама со временем засохнет и без проблем отдалиться от цветка.

Омоложение

Со временем цветок может утратить свой красивый внешний вид, обрасти наростами около корней и потерять часть нижних листьев. Попутно процесс старения сопровождается зачастую разрастанием мелких листьев и цветков, а иногда и полным отсутствием бутонов.

Если вы обнаружили подобные признаки, то нужно прибегнуть к омоложению «Мужского счастья». Самый популярный способ – особая пересадка растения.

У цветка под листьями присутствуют воздушные корни. Нужно аккуратно отрезать верхушку с листьями, захватив несколько отростков корней, расположенных над почвой. Эту часть пересаживают в свежую землю, укореняют и поливают.

Полив

Режим и интенсивность полива зависит от подвида растения. К каждому виду нужно подбирать свой индивидуальный подход и изучать особенности его происхождения в естественной среде обитания. Это растение любит влагу, но как говорилось выше, перелив может пагубно сказаться на нем.

В летний период Антуриум поливают раз в 3-4 дня, ежедневно опрыскивая или протирая листья. Зимой это действие уменьшается до 1 раза в неделю. Воду используйте только отстоявшуюся в течение трех дней.

Подкормка

Просто поливать водой и создать благоприятную обстановку для Антуриума будет недостаточно. Чтобы растение имела крупную пышную листву, радовало хозяев цветением, нужно дополнительно подпитывать его другими способами. Это попутно может исключить возникновение болезней и справляться с вредителями.

В летний период, начиная с марта месяца, растение периодически удобряют растворами минеральных и органических удобрений. Делать это нужно раз в две недели, периодически чередуя между собой растворы.

Приобрести специальную подкормку можно в цветочном магазине, где для вас дадут специальную смесь, предназначенную именно для этого вида. На пакете обычно написано, с какой частотой и в каких количествах применять удобрение.

Опыление

Опыление для Антуриума необходимо в том случае, если вы решили вырастить друга из семян. В природе этим процессом занимаются пчелы, а в помещении над этим придется поработать Вам самостоятельно.

Возьмите тонкую мягкую кисточку, выберите солнечный день и аккуратно перенесите пыльцу с одного цветка на другой.

Болезни и вредители

Хоть растение и привередливо в уходе, болеет оно достаточно редко. В основном это происходит из-за неправильного ухода.

Желтизна на листьях является показателем того, что домашний питомец получает мало света. Потемнения на листьях и подгнивание говорит о том, что ему холодно.

Из вредителей «Мужскому счастью» присуще появление тли и щитовки. Если не протирать растение, то на нем может завестись паутинистый клещ.

Как реанимировать?

Зачастую цветок начинает погибать при проблемах с корнями или слишком твердой почве. Если цветок не пересаживался больше года, то это нужно немедленно сделать.

Аккуратно выньте цветок из горшка, и посадите в новую почву, смешанную с древесным углем, корой и мхом. Осторожно оборвите засохшие листики и опрыскайте ствол. В это время можно баловать питомца минеральными добавками и витаминами.

Частые ошибки

Так как антуриум является тропическим растением, то многие цветоводы стараются предоставить ему достаточно света. Зачастую они делают это в слишком избыточных количествах. От яркого света «Мужское счастье» сразу гибнет.

В зимний период растение получает недостаточно тепла. От холода на листьях незамедлительно появляются гнилые пятна, внешний вид у цветка становится вялым, слабым. Температура воздуха не должна опускаться ниже 15 градусов.

Многие по неопытности переливают растение, что приводит к гнили корней. Этого делать не стоит.

Ответы на популярные вопросы

От ошибок никто не застрахован. Даже опытный цветочник может по незнанью навредить любимцу. Рассмотрим ответы на самые популярные вопросы, которые задают правообладатели цветка.

Почему плохо растет?

Причина может быть в недостатке света или влаги. Подкармливайте растение минеральными добавками. Они помогут насытить его тело всем необходимым для быстрого роста.

Почему вянет?

Это происходит зачастую, когда вашему растению холодно. Причиной такому внезапному поведению может стать болезнь фузариоз. Развиться заболевание способно в условиях переизбытка влаги или заражений от грязных рук или домашних животных.

Как часто цветет?

Цвести растение способно практически круглый год, отдыхая лишь в самые лютые месяцы зимы. При должном уходе он начинает распускать бутоны уже в начале весны. В распущенном состоянии Антуриум может простоять, радуя глаз хозяев, на протяжении нескольких месяцев.

Так же его цветки надолго сохраняют свой первоначальный вид при срезке. В составе букета он может простоять до 4-х недель.

Вывод

Антуриум, именуемым в народе «Мужское счастье», является удивительным и красивым растением. Его красивые бутоны смотрятся, так, будто сделаны из пластика. За свой внешний вид он требует к себе много ухода и внимания. Не стоит приобретать цветок, если вы не обладаете кучей свободного времени.