Beseda Valeria. 👋

Digital активист,

маркетинг, таргетинг, визуал.

В поисках специалиста

что бы изменить что-то

в digital мире?

Возможность работы как с одним специалистом, так и с целой маркетинговой командой напрямую и без аккаунт-менеджеров.

Подключи отдел маркетинга с опытом работы в твоей сфере!