&#128075;&#127995; Digital активист

Добавлена
2 года назад
55 просмотров
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Beseda Valeria. 👋 

Digital активист, 

маркетинг, таргетинг, визуал.

В поисках специалиста

что бы изменить что-то

в digital мире?

Возможность работы как с одним специалистом, так и с целой маркетинговой командой напрямую и без аккаунт-менеджеров.

Подключи отдел маркетинга с опытом работы в твоей сфере!