2007/10 Плохие работники

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http://demo.axmart.ru/workers/
Октябрь 2007
В крупных городах у руководителей уже давно стоит проблема с кадрами.
Трудовая книжка отжила своё, хочется иметь отзыв о работнике с предыдущего места работы, чтобы слава бежала впереди "героев"...
Сайт, созданный для питерского клуба "Росси", призван решить эту проблему.
Возможности:
- гибкий поиск работника по неполным данным
- внесение отзывов от разных работодателей
- ведение трудовой истории работника
- рейтинг
PHP+MySQL
демонстрашка лежит здесь http://demo.axmart.ru/workers/
пароль выдам по запросу