2007/10 Плохие работники

http://demo.axmart.ru/workers/

Октябрь 2007

В крупных городах у руководителей уже давно стоит проблема с кадрами.

Трудовая книжка отжила своё, хочется иметь отзыв о работнике с предыдущего места работы, чтобы слава бежала впереди "героев"...

Сайт, созданный для питерского клуба "Росси", призван решить эту проблему.

Возможности:

- гибкий поиск работника по неполным данным

- внесение отзывов от разных работодателей

- ведение трудовой истории работника

- рейтинг

PHP+MySQL

демонстрашка лежит здесь http://demo.axmart.ru/workers/

пароль выдам по запросу