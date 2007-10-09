2007/10 календарь заказов багет-компании
Добавлена428 просмотров
16 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://demo.axmart.ru/calendar/
Октябрь 2007
Календарь заказов для фирмы-производителя багетов (рам для зеркал и т.д.)
На главной - календарь с общей информацией о каждом дне - количество работ на день, примечание, блокировка
При входе в день, возможность добавлять/редактировать работы, переносить на другую дату и т.д.
Реализовано заполнение плавающего числа полей (для установленного количества изделий - поля размеров каждого изделия)
PHP+MySQL+JS
ссылка на проект http://weblancer.net/projects/30429.html