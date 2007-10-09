2007/10 календарь заказов багет-компании

http://demo.axmart.ru/calendar/

Октябрь 2007

Календарь заказов для фирмы-производителя багетов (рам для зеркал и т.д.)

На главной - календарь с общей информацией о каждом дне - количество работ на день, примечание, блокировка

При входе в день, возможность добавлять/редактировать работы, переносить на другую дату и т.д.

Реализовано заполнение плавающего числа полей (для установленного количества изделий - поля размеров каждого изделия)

PHP+MySQL+JS

ссылка на проект http://weblancer.net/projects/30429.html