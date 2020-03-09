Анимированный концепт промо-страницы №1

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— Градиентный фон, переходящий из тёмно-синего в голубой цвет, имитирует небо в верхних слоях атмосферы.
— Необычный эффект при наведении на кнопку.
— Ниже расположены плывущие облака, после которых можно подробнее рассказать о вашем проекте или мероприятии.
Концепт показывает мои навыки, и возможности конструктора Тильда.