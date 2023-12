http://balado.fr

Qui sommes nous?

Balado.fr est conçu par les Editions Mondéos.

Cette maison d’édition indépendante a été créée en 1994 par Jean-Michel Mamann, directeur éditorial, et Pierre Sforza, directeur commercial et marketing.

C’est en 1997 qu’ont été lancés les Guides Mondéos, une collection de guides de voyage qui compte aujourd’hui plus de 110 titres (www.mondeos.com). Leader sur le marché des ventes auprès des tour-opérateurs avec plus d'un million et demi d'exemplaires par an, les Guides Mondéos sont traduits en plusieurs langues et peuvent être développés en version interactive. Ainsi, pour le Québec :

Voir le guide interactif

Forte de son expérience, la société a créé en 2004 un nouveau concept de guides thématiques, les Guides Balado. D’abord déclinés en Ile-de-France (Curieux, Evasion, Naturel, Bébé et Enfant), ils répondent à une vraie demande de loisirs, hors des sentiers battus. La collection s’est étendue à d’autres régions françaises : Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre-Val de Loire, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes. Et bientôt : Auvergne, Bourgogne, Lorraine, Poitou-Charentes.

Les éditions Mondéos proposent aussi leurs services à des entreprises (Ze Book Factory) ou à des offices de tourisme : une conception de A à Z, sur mesure, d’ouvrages ou de magazines papier, avec une déclinaison interactive possible sur Internet. Ainsi, pour l’office de tourisme de Belgique, Flandre et Bruxelles :

Voir la brochure interactive

Enfin, pour renouveler ou améliorer le contenu de sites Web, e-mondeos peut mettre à disposition tout ou partie du contenu de ses guides de voyage grâce à une offre souple et adaptée. Ainsi, pour l’office de tourisme d’Egypte :

Voir un exemple d'intégration de contenu touristique

Mondéos, c’est tout l’univers du voyage et des loisirs à portée de main ou en un clic de souris.

Suivez le guide !