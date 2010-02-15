LossLess Audio

http://losslessaudio.ru

На losslessaudio.ru вы найдёте:

* Принципиально новый вид обзоров и статей. Писать их будет не один человек, а команда, в которой каждый имеет свое мнение и слушает свою любимую музыку! Этим мы хотим исключить субъективность. Классическая музыка и «тяжелая» не могут одинаково хорошо звучать на одной и той же аппаратуре.

* Аппаратура для прослушивания тестов предоставляется единомышленниками и друзьями. Даже в рамках форума есть большое количество людей, которым интересно сравнить свою технику с чем-то еще.

* Мы никогда не будем писать заказные статьи, продвигать какие-либо определенные товары. Ресурс не ставит перед собой цель извлечение прибыли. У нас никогда не будет рекламы.

* Создаётся раздел «База Знаний», в котором постараемся подробно ответить на действительно важные вопросы в области аудио.

* Для друзей будет доступ в аудиокаталог, где будут представлены исключительно точные копии оригинальных дисков, хорошо проверенные на качественной аппаратуре. Помимо тестовых треков, которые мы используем для выявления дефектов аудио-техники, можно найти редкие и рекомендованные для прослушивания записи. Ведь каждому знакома ситуация, когда хочется послушать чего-то нового, а чего — не знаешь.