Стояла задача сделать лучший сайт стоматологических услуг для клиники из г. Киев, сайт должен был получится красивым и удобным в использовании, как на десктопах так и на различных гаджетах. Мы проработали всю структуру с нуля и заложили фундамент для дальнейшего развития компании.

ссылка на burov.clinic