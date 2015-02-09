Электронная площадка с онлайн оплатой.

Сервис позволяет добавлять Предложения о продаже имущества, делится на Лоты, добавляются файлы и фотографии объектов продажи. Для просмотра документации - онлайн оплата, после чего предоставляется доступ к файлам. Добавляется арестованное, конфискованное имущество, после банкротства. Qiwi оплата.

CMS Joomla + самописные компоненты. Регистрация пользователей, права и доступы полностью переработаны.