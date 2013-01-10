Элит бутик

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Пакет доработок для интернет магазина на движке VamShop
1)Подключение Гугл аналитикс
2)Подключение Яндекс.метрики и Яндекс.Вебвизор
3)Добавление на страницу каталога групп в Facebook и Вконтакте
4)Добавление социальных кнопок
5)Вывести товар по 3 шт в ряду
6) Новости так же по три шт на главной.
7) Добавить кнопку вверх.
8) Подобрать шрифт.
9) Сделать более заметней корзину.
10) правки внешнего вида плагина lightbox