Элитный праздник для Вас

http://www.prazdnik4vas.ru/

Сайт на Вордпресс для агентства по организации праздников - сделан "под ключ", сначала делала на своем хостинге, потом перенесла на хостинг клиента. Прописаны все необходимые для оптимизации файлы, настроены плагины.

Стандартная тема изменена по желанию клиента, картинка в шапке тоже.