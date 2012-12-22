Элитный праздник для Вас

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Сайт на Вордпресс для агентства по организации праздников - сделан "под ключ", сначала делала на своем хостинге, потом перенесла на хостинг клиента. Прописаны все необходимые для оптимизации файлы, настроены плагины.
Стандартная тема изменена по желанию клиента, картинка в шапке тоже.