Euler Project. Вычислительные платформы.

Добавлена
6 лет назад
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ЭЙЛЕР ПРОДЖЕКТ компания по производству реконфигурируемых ускорителей параллельных вычислений на базе ПЛИС IntelFPGA с поддержкой открытого стандарта программирования гетерогенных вычислительных платформ OPENCL.

Стильный дизайн, адаптивная дружественная верстка. CMS MODX Revolution. Англоязычная версия сайта.

Сделано в рамка сотрудничества со студией «FreeLab».

Адрес сайта: http://eulerproject.com/