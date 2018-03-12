Euler Project. Вычислительные платформы.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЭЙЛЕР ПРОДЖЕКТ компания по производству реконфигурируемых ускорителей параллельных вычислений на базе ПЛИС IntelFPGA с поддержкой открытого стандарта программирования гетерогенных вычислительных платформ OPENCL.
Стильный дизайн, адаптивная дружественная верстка. CMS MODX Revolution. Англоязычная версия сайта.
Сделано в рамка сотрудничества со студией «FreeLab».
Адрес сайта: http://eulerproject.com/