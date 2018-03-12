Euler Project. Вычислительные платформы.

ЭЙЛЕР ПРОДЖЕКТ компания по производству реконфигурируемых ускорителей параллельных вычислений на базе ПЛИС IntelFPGA с поддержкой открытого стандарта программирования гетерогенных вычислительных платформ OPENCL.

Стильный дизайн, адаптивная дружественная верстка. CMS MODX Revolution. Англоязычная версия сайта.

Сделано в рамка сотрудничества со студией «FreeLab».

Адрес сайта: http://eulerproject.com/