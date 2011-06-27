http://eurostarter.com.ua

Компания "ЕвроСтартер" работает на украинском рынке с 1994 года. Основные направления деятельности: продажа, ремонт и обслуживание автомобильного электрооборудования (стартеров и генераторов на иномарки), грузовых автомобилей и спецтехники.