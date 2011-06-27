Milavitsa
Сайты «под ключ»
Добавлена202 просмотра
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бренд MILAVITSA широко известен во всем мире и пользуется заслуженной популярностью у его женской части. Мы разработали магазин прежде всего для милых дам, которые могут наслаждаться удобством и широким ассортиментом, пользоваться гибкой системой скидок и участвовать в фото конкурсах.