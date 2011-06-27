Writenstory

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Каждый раз приезжая из командировок и заграничных поездок он привозит наброски о тех странах, где побывал. Крупный международный издательский дом заключил с Родионом контракт на его "стильные истории", однако, по словам самого Родиона, ему хочется, чтобы его наброски, заметки, рассказы, читало больше людей, поэтому он обратился к нам за разработкой и продвижением личного блога.