Writenstory
Сайты «под ключ»
Добавлена168 просмотров
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Каждый раз приезжая из командировок и заграничных поездок он привозит наброски о тех странах, где побывал. Крупный международный издательский дом заключил с Родионом контракт на его "стильные истории", однако, по словам самого Родиона, ему хочется, чтобы его наброски, заметки, рассказы, читало больше людей, поэтому он обратился к нам за разработкой и продвижением личного блога.