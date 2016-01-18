Фотошкола Ильи Строкова

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Сайт фотографа Ильи Строкова.
Работа над сайтом, с 2008г. по 2016г.
Обновлялся каждый два года. Текущая версия сайта - третья по счету.
Вся основная информация вынесена на главную страницу, таким образом можно ознакомиться со всеми материалами не уходя со страницы.
Сайт полностью адаптивен и подстраивается под все типы устройств: мобильники, планшеты, обычный ПК.
Также на сайте работает форум выпускников школы, разработанный отдельно.
Вкратце, по тех.составляющим форума:
- Развитая система вложенности
- Рейтинги пользователей и форумов, выставление статусов и оценок
- Возможность индивидуального оформления отдельных форумов
- Богатый ассортимент прав у администратора/модератора