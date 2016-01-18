Фотошкола Ильи Строкова

Сайт фотографа Ильи Строкова.

www.strokovstudio.ru

Работа над сайтом, с 2008г. по 2016г.

Обновлялся каждый два года. Текущая версия сайта - третья по счету.

Вся основная информация вынесена на главную страницу, таким образом можно ознакомиться со всеми материалами не уходя со страницы.

Сайт полностью адаптивен и подстраивается под все типы устройств: мобильники, планшеты, обычный ПК.

Также на сайте работает форум выпускников школы, разработанный отдельно.

Вкратце, по тех.составляющим форума:

- Развитая система вложенности

- Рейтинги пользователей и форумов, выставление статусов и оценок

- Возможность индивидуального оформления отдельных форумов

- Богатый ассортимент прав у администратора/модератора