Garden Restobar Сайт-візитка
Сайты «под ключ»
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Замовник власник ресторану - потрібна була реклама в гугл для збільшення клієнтів як в закладі так і на доставку.
У ресторану було тільки онлайн-меню, але рекламуватись прямо на меню з пошуку Гугл не дуже правильно, тому розробили сайт-візитку в мінімалістичному стилі за побажаннями замовника.
https://garden-restobar.com.ua/