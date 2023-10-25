Garden Restobar Сайт-візитка

Замовник власник ресторану - потрібна була реклама в гугл для збільшення клієнтів як в закладі так і на доставку.



У ресторану було тільки онлайн-меню, але рекламуватись прямо на меню з пошуку Гугл не дуже правильно, тому розробили сайт-візитку в мінімалістичному стилі за побажаннями замовника.



https://garden-restobar.com.ua/