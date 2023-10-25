Онлайн склад + CRM + Фулфілмент
Сайты «под ключ»
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внутрішній сайт для роботи з партнерами на якому можна зручно сформувати замовлення - далі замовлення падає в CRM систему, там обробляється і переноситься на відправку (фулфілмент).
Раніше замовлення приймались напряму власником в телеграм, оброблялось вручну та пакувалось і відправлялось із власного складу, що займало більше чим 6 годин на день роботи - тепер залишається тільки приймати замовлення в CRM та переносити в папку "на відправку", також CRM система дає зручно керувати замовленнями та кожному замовленню присвоїти свій статус - "на відправку" "відправлено" "отримано" і тд.
Сайт максимально простий та функціональний
http://boro-sklad.org.ua