GFAvia.ru

Сайт по продаже чартерных авиабилетов.

Работа для давнего партнера Туристкой компании "Жираф".

Сайт разработан с нуля, так как готовых платформ для продаже чартерных авиабилетов не существует.

Интеграция с серисами: online-оплаты, Momondo и т.п.

Сайт полностью адаптивен и подстраивается под все типы устройств: мобильники, планшеты, обычный ПК.

Для сайта разработана удобная система администрирования и управления билетами, позволяющая администратору:

- оперативно управлять большим количеством авиабилетов

- информировать клиентов о состоянии заказа/отказе от мест и т.п. в "одно нажатие"