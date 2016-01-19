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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт по продаже чартерных авиабилетов.
Работа для давнего партнера Туристкой компании "Жираф".
Сайт разработан с нуля, так как готовых платформ для продаже чартерных авиабилетов не существует.
Интеграция с серисами: online-оплаты, Momondo и т.п.
Сайт полностью адаптивен и подстраивается под все типы устройств: мобильники, планшеты, обычный ПК.
Для сайта разработана удобная система администрирования и управления билетами, позволяющая администратору:
- оперативно управлять большим количеством авиабилетов
- информировать клиентов о состоянии заказа/отказе от мест и т.п. в "одно нажатие"