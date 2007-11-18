http://www.unaky.org/

Grinerry Toys - Мягкая игрушка оптом.

Создание интернет-магазина "под ключ" и тех. сопровождение на месяц.

В связи с тем, что у клиента есть свой специалист с продинутым знанием компьютера, было сделано все, что бы любой ч-к с продвинутыми навыками работы за компьютером мог изменять любую часть сайта не применяя навыков программирования!

Создание копий сайта на других адресах ( http://www.unaky.ru/ и http://www.grinerry.ru/), размещенных у разных хостинг провайдеров, с единой базой изображений товара! Сделано на случай, если один из хостинг провайдеров накроется.